Poznaliśmy "najprzystojniejszą twarz 2020 roku". Zaskakujący zwycięzca, a jest też polski akcent

Teraz proszę się nie śmiać, ale tytuł "Most handsome face" jest przyznawany od 1990 roku, więc swoją estymę ma. W zeszłym roku plebiscyt wygrał koreański wokalista Jungkook. Teraz musiał oddać miejsce na szczycie komuś innemu.

Poznaliśmy "Najprzystojniejszą twarz roku 2020"

Panie i panowie, czas na gwóźdź programu - oto najprzystojniejsza buźka 2020 roku. Ten zaszczytny tytuł przypadł facjacie PewDiePie'a, znanego też jako Felix Kjellberg. Szwedzki youtuber od kilku dobrych lat jest jedną z najbardziej znanych osób na świecie, bijąc rekordy popularności na YouTubie. Również od kilku lat pnie się do góry na liście najprzystojniejszych facetów roku.

Zadebiutował na niej w 2016 roku, zdobywając 18. miejsce, a potem już tylko top 10 - w 2017 roku zajął miejsce 7., potem 4., aż w końcu w 2019 roku przegrał tylko we wspomnianym Jungkookiem z BTS. Teraz przyszedł jego czas w blasku chwały, ponieważ PewDiePie zajął 1. miejsce w plebiscycie "Most Handsome Face of 2020".

Lista przygotowywana przez TC Candler we współpracy z Independent Critics jest tworzona od 1990 roku. Ciekawostka - jest to również rok urodzenia tegorocznego laureata. Wygląda na to, że swoje prawdziwe piękno poznaje się dopiero po trzydziestce.

Na liście znaleźli się tacy przystojniacy, jak Zayn Malik, Harry Styles, David Beckham, a także Michele Morrone! Tak, ten sam, który grał Massimo w "365 dniach". Gratulacje - nie dość, że pobił wszystkich wspomnianych dżentelmenów (oczywiście oprócz PewDiePie'a), to jeszcze zajął miejsce w Top 20. Uplasował się bowiem na 16. miejscu w rankingu.

Całość możecie zobaczyć poniżej: