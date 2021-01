Poznaliśmy pierwsze szczegóły dotyczące multiplayera w Cyberpunku 2077?

Cyberpunk 2077 jednak z trybem multiplayer

Cyberpunk 2077 miał być chyba dla CD Projekt RED czymś w rodzaju GTA V dla Rockstara - mówiąc krótko, maszynką do zarabiania ogromnych pieniędzy. Jednocześnie porywającą i immersyjną przygodą dla pojedynczego gracza, a także wielkim placem zabaw dla wielu graczy, którzy razem mogą przeżywać mnóstwo ciekawych historii w piaskownicy zwanej Los Santos (czy Night City w przypadku CP2077).

Wygląda na to, że bardzo, ale to bardzo zły wizerunkowo start Cyberpunka 2077 nie zniechęcił CD Projektu RED do zrealizowania tego planu. Owszem, firma obecnie pracuje nad poprawkami do swojego ostatniego projektu i zdaje się, że tryb dla wielu graczy jest dla nich w tym momencie mało priorytetowy.

Nie zmienia to jednak faktu, że w sieci pojawiły się przecieki dotyczące tej funkcji, które zdradzają nam pierwsze szczegóły multiplayera w Cyberpunku 2077.

Według przecieku (który został wyciągnięty z samych plików gry), CDPR planuje dwa tryby gry wieloosobowej - Heist i Deathmatch. Więcej szczegółów nie ma, ale warto zauważyć, że są to takie same tryby, jakie dostępne są we wspomnianym wyżej GTA V. Chyba analogia z początku tekstu jest bardziej prawdziwa, niż mogło się wydawać.

Wygląda też na to, że gra będzie korzystała z połączenia typu gracz-gracz, a nie z dedykowanych serwerów, które są obecnie standardem w przemyśle. Oczywiście jest też możliwe, że pliki umieszczone w grze przez deweloperów są stare i sytuacja ulegnie zmianie - w końcu już teraz wiemy, że twórcy Cyberpunka 2077 będą wprowadzali do gry mnóstwo poprawek.

W tym momencie CDPR nie skomentowało nowych doniesień i raczej trudno sobie wyobrazić, żeby miało się tym zająć, kiedy na głowie mają PR-ową katastrofę z powodu nieudanej premiery CP2077.

Na ten moment nie mamy też zbyt wielu oficjalnych informacji na temat Cyberpunka 2077 w wersji multiplayer. Jeszcze przed premierą mówiono o tym, że tryb dla wielu graczy zostanie zapowiedziany i przedstawiony przed 1 kwietnia 2021 roku, ale plany zostały odsunięte na później.