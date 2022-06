W budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu doszło do niecodziennego wypadku. Bardzo cenny fortepian uniósł się do góry, po czym z impetem uderzył w podłogę.

Stojący w Auli Novej Akademii Muzycznej w Poznaniu fortepian wart około milion złotych uniósł się do góry i runął na podłogę. Instrument został zniszczony. Jak doszło to tego tajemniczego zdarzenia?

Fortepian uniósł się do góry i z impetem spadł na podłogę

W sobotę 11 czerwca 2022 w Auli Novej Akademii Muzycznej w Poznaniu doszło to nieprawdopodobnego wręcz wypadku. Stojący na scenie fortepian marki Steinway and Sons uniósł się do góry, po czym z łoskotem spadł na podłogę. Film, na którym widać zdarzenie bije rekordy popularności.

W dniu 11 czerwca br. w Auli Nova w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności winda zahaczyła o fortepian, wskutek czego instrument uległ uszkodzeniu. Wszystkie okoliczności zdarzenia oraz stan instrumentu są badane. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym wypadku

– czytamy w oświadczeniu Kolegium Rektorskiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Do wypadku doszło prawdopodobnie z powodu źle użytej windy. Jak widać na zamieszczonym na Facebooku filmie, służąca do transportu instrumentów winda zaczęła się nagle podnosić, zahaczając o bardzo cenny instrument. Po chwili fortepian runął z ogromną siłą klawiaturą do dołu.

Czy instrument można naprawić? Tego na razie nie wiemy.

Pomimo widocznych na nagraniu dużych zniszczeń fortepianu Steinway, jest szansa, że zostanie on naprawiony. [...] O ile nie jest uszkodzona rama żeliwna i dno rezonansowe, jeśli tam nic nie pękło. Mechanizm można naprawić albo sprowadzić od Steinwaya kompletnie nowy mechanizm. Wskutek tego upadku mechanizm się przesunął i prawdopodobnie kołki, na których jest osadzona klawiatura mogły się poprzesuwać

– powiedział cytowany przez radiopoznan.fm Marek Koczy, stroiciel fortepianów i pianin.

Jak informuje Interia, władze uczelni wyjaśniły, że stan instrumentu będzie znany po dokładnej analizie uszkodzeń.

Źródło: Radio Poznań