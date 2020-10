Twitch w ogniu oskarżeń. Pracownicy zarzucają firmie nadużycia seksualne i rasizm

Według doniesień przedstawionych przez Gamesindustry.biz, Twitch miewał problemy z toksycznym środowiskiem pracy. Do serwisu zgłosił się jeden były pracownik platformy streamingowej, który przedstawił zarzuty wobec Twitchowi, twierdząc, że dochodziło do nadużyć seksualnych, mizogini oraz rasizmu wśród pracowników Games Industry przeprowadziło wywiady z 16 innymi byłymi i obecnymi pracownikami, z których niektórzy wyjaśnili, że nie byli świadkami takich sytuacji, inni natomiast je potwierdzili.

Jak czytamy w raporcie GI, opisywane przypadki miały mieć miejsce nie tylko za zamkniętymi drzwiami, ale też podczas imprez firmowych. Według niektórych problemy zniknęły w większości, gdy Twitcha w 2014 roku zakupił Amazon, inni stwierdzili natomiast, że takie sytuacje wciąż mają miejsce w firmie. Cytując jednego z byłych pracowników:

"

Twitch wielokrotnie bagatelizował doniesienia o seksualnych, werbalnych i fizycznych nadużyciach, czy rasizmie. I to nie tylko moje doniesienia. Te problemy działy się w biurze, na imprezach, na spotkaniach i za zamkniętymi drzwiami. To był prawdziwy problem, którego nie dało się uniknąć. Słyszeliśmy o tym na korytarzach, widzieliśmy to przy naszych biurkach. Z tym się nie kryto i w pewnym momencie to była część pracy. "