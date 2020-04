Nie łatwo być żywym trupem, nawet gdy dostaje się za to pieniądze. Okazuje się, że pracownicy parku rozrywki inspirowanego serialem "The Walking Dead" niejednokrotnie byli bici lub molestowani seksualnie przez klientów. Mimo zgłaszania problemów pracodawcom nic w tej sprawie się nie zmieniło. Z tego powodu jeden z aktorów, który wciela się w zombie, podał do sądu Universal Studios Hollywood.

"The Walking Dead" - pracownicy parku rozrywki atakowani przez klientów

Jak podaje Variety, aktor Kurt Logan złożył do sądu wniosek przeciwko swojemu pracodawcy, który jego zdaniem nie dba o środki bezpieczeństwa pracowników parku rozrywki Walking Dead. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego w Los Angeles.

Aktor napisał ponadto we wniosku, że Universal Studios Hollywood zachęca gości parku do agresji, hasłem "Przygotuj się na przetrwanie". W lipcu 2019 i w styczniu 2020 roku Logan stał się ofiarą gości przybytku. Dwukrotnie został pobity przez klientów. Jeden z nich odpowiadał nawet za to przed sądem. Ponadto aktorka Lisa Molenda wyznała, że inny klient złapał ją za piersi. Kiedy zgłosiła sprawę przełożony, usłyszała, że "powinna się lepiej zabezpieczać".

To nie jedyni poszkodowani pracownicy parku. Josiah Steele również został pobity w lipcu 2019 roku. Sytuacja zakończyła się o wiele tragiczniej niż w przypadku Logana. Aktor trafił bowiem do szpitala. Mężczyzna chciał zgłosić sprawę na policję, ale od szefostwa usłyszał jedynie, że "większość pracowników nie zamierza wnosić oskarżenia".

Universal odmawia komentarza w sprawie.

" Nie komentujemy bieżących spraw prawnych, jednakże bezpieczeństwo i ochrona naszych pracowników i gości zawsze są naszym priorytetem. "

Jak zakończy się ta sytuacja? O tym zadecyduje sąd.

Park został zainspirowany słynnym serialem grozy stacji AMC - "The Walking Dead", który jest nadawany od 10 lat. Początkowo był jedynie halloweenową atrakcją podczas Halloween Horror Nights studia Universal, ale tak bardzo spodobał się klientom, że w 2016 roku postanowiono otworzyć park na stałe. W lutym 2020 roku podjęto jednak decyzję o zamknięciu przybytku i zastąpieniu jej parkiem tematycznym nawiązującym do serii "Sekretne życie zwierzaków domowych".

