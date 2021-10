Pracownik "nawiedzonego domu" dźgnął dziecko nożem podczas rodzinnej wycieczki

Chłopiec prawie stracił palca po wizycie w nawiedzonym domu

Jak podaje portal ABC 5 News Cleveland, policja została wezwana do "7 Floors of Hell", nawiedzonego domu w okolicy miejscowości Berea. Do zdarzenia doszło 25 września 2021 roku, a policja szybko odkryła, że historia jest mniej tragiczna i przerażająca, niż się pierwotnie wydawało.

Czytamy bowiem, że 22-letni aktor występujący podczas imprez w nawiedzonym domu postanowił zamienić swój fałszywy nóż na prawdziwą broń. Na miejscu był też 11-letni chłopiec ze swoją rodziną, który postanowił wyzywać młodego mężczyznę. Mówił mu, że nie wierzy, że to prawdziwy nóż.

Potem 22-letni aktor podszedł do chłopca i zaczął dźgać ziemię otaczającą stopę 11-latka. Za którymś razem trafił w jego stopę. Departament Policji w Berei potwierdził, że mężczyzna został oskarżony o nieumyślne wyrządzenie szkody fizycznej. Na temat sprawy wypowiedziała się również matka chłopca w rozmowie z ABC 5:

Podszedł do mojego syna i trzymał w rękach nóż. Wiem, że chciał go przestraszyć, ale mój syn powiedział: "To jest sztuczne, ale się nie boję". Nie miałam pojęcia, w jakim stanie psychicznym jest ten mężczyzna. Moim zdaniem jest z nim coś nie tak i nie powinien pracować w takim przybytku. To mnie nieco przeraża.

Rodney Geffert, szef Night Scream Entertainment, do którego należy 7 Floors of Hell, na razie podobno nie podjął decyzji w sprawie pracownika - krótko mówiąc, 22-latek nie stracił jeszcze pracy. Natomiast stopa 11-letniego chłopca do wesela się zagoi.