Pracownik parku rozrywki Disneya został wyrzucony z pracy, ponieważ... pił wodę z tamtejszych fontann

Jete, ponieważ takiego imienia używał na TikToku, postanowił sprawdzić, czy woda w parkach rozrywki Disneya nadaje się do picia. Mężczyzna nagrał, jak chodzi po parku na Florydzie, gdzie w różnych miejscach nabierał wody z fontann (nie "poidełek", prawdziwych fontann), ale także korzystał z "normalnej" wody, sprzedawanej w wielu knajpkach i barach obecnych na terenie kompleksu.

Mężczyzna oczywiście spożywał wodę, a następnie wystawiał im ocenę - i tak np. woda z "Coke Store" dostała 6/10, natomiast ta z fontanny "głównej" dostała wynik 1/10. Pomysł był nie tylko absurdalny z powodu tego, że raczej nikt nie spożywa wody z fontann, która nie jest przeznaczona do picia, a oprócz tego... Jete był jednym z pracowników parku.

"Był" jest tutaj słowem kluczowym. Po tym, gdy Jete udostępnił również wideo, w którym zdradził, że Disney Wedding Pavilion nie jest terenem zamkniętym i może się tam dostać każdy niepowołany gość, mężczyzna został wezwany na tzw. dywanik.

Kilka dni po udostępnieniu opisywanych powyżej informacji, Jete wypuścił kolejne wideo na TikToku, w którym poinformował, że został wyrzucony z pracy. Jak opowiada w wideo (transkrypcja portalu Comicbook.com):

Właśnie zostałem wyrzucony z pracy w parku Disneya. Szybko wam wytłumaczę, o co chodzi - przyszedłem na swoją zmianę. Podchodzę do menadżera i pytam się, co mam dzisiaj do roboty. Ten do mnie: "Wiesz co, chodź ze mną do biura". Wchodzimy do pomieszczenia i mówi mi: "Słyszałem, że jest popularny w mediach społecznościowych"... Wtedy już wiedziałem, że nie wyjdzie z tego nic dobrego.