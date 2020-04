Pracownika można będzie zwolnić mailem. Co ukryto w tarczy antykryzysowej 3.0?

Zamknięcie sklepów i restauracji sprawiło, że duża część polskiej gospodarki z dnia na dzień przestała działać. Przedsiębiorstwa zostały pozbawione wpływów, jednocześnie jednak musząc realizować świadczenia na rzecz pracowników, państwa (w postaci podatków i danin) oraz podmiotów, z którymi współpracują.

Wiele biznesów stoi z tego powodu na skraju bankructwa, przez co zagrożone stają się także stanowiska pracy, które oferowały przeżywające trudne chwile przedsiębiorstwa. Przepisy znane jak tarcze antykryzysowe mają pomóc w przetrwaniu kryzysu, chociaż wiele pracodawców narzekało, że możliwości jakie dają są zbyt małe, żeby zrobić zauważalną różnicę. Tym bardziej, że obostrzenia i restrykcje zostaną z nami jeszcze długo, a plan odmrażania gospodarki nie ma nawet przybliżonych dat wdrażania poszczególnych etapów.

Tarcza antykryzysowa 3.0, której projekt został zatwierdzony 22 kwietnia 2020, daje przedsiębiorstwom znacznie większą władzę nad umowami pracowników, niż było to możliwe do tej pory: przepisy przewidują między innymi obniżanie pensji bez pytania o zgodę, a także zwalnianie z pracy za pośrednictwem maila.

Zwalnianie z pracy przez e-mail, obniżanie pensji bez zgody pracownika. Co kryje tarcza antykryzysowa 3.0?

W treści nowego pakietu przepisów miał znaleźć się zapisu dający przedsiębiorstwom, których przychody zmniejszyły się o 15% rok do roku lub o 25% w 2020 możliwość zmniejszania pracownikom pensji o 10% bez konieczności otrzymania na to zgody. Jednocześnie o 10% ma być zmniejszony wymiar godzin pracy.

Pracodawca zyska także prawo do wysyłania zatrudnionych na przymusowe urlopy, mogące trwać do 30 dni z zaległego odpoczynku od pracy należnego za poprzednie lata oraz połowy tegorocznego wymiaru dni wolnych.

W pierwszej kolejności do objęcia takimi działaniami mają być kierowane osoby, które mają inne źródła utrzymania, takiej jak emerytura, renta czy inne świadczenia ZUS.

Znacznie prostsze ma być zwalnianie pracowników, którzy o stracie pracy mogą być informowani na piśmie lub mailem. Zatrudniony będzie mógł co prawda zgłosić sprzeciw, który przedsiębiorstwo będzie musiało rozpatrzyć w ciągu 3 dni oraz odwołać się do sądu pracy, nie należy jednak się spodziewać sukcesów.

W odpowiedzi na te doniesienia rzecznik rządu stwierdził, że nie należy wierzyć we wszystko, co wycieknie do internetu podczas prac nad nowym prawem.

Czy rzeczywiście przepisy, które znajdowały się w projekcie zostały usunięte z ostatecznego brzmienia tarczy antykryzysowej 3.0 dowiemy się w najbliższym czasie.

