Prawnicy Harvey'ego Weinsteina proszą o wyrok wynoszący 5 lat w więzieniu

Obrona Weinsteina wciąż walczy o jak najmniejszy wyrok w swojej nowojorskiej rozprawie sądowej. Jak podaje Deadline, prawnicy Donna Routunno, Damon Cheronis i Arthur Aidala wystosowali list do sędziego, w którym zachęcili do skrócenia wyroku do 5 lat więzienia.

Weinstein spędzi w więzieniu tylko 5 lat?

W liście znalazły się cytaty na temat Weinsteina, który przebywa obecnie w areszcie na Rikers Island. Prawnicy zauważyli jego działalność charytatywną, posłużyli się imionami Nelsona Mandeli i Paula Newmana, a także zaznaczyli, że "to pierwsze wykroczenie Weinsteina".

List pojawił się trzy dni po tym, gdy biuro prokuratora generalnego praktycznie zarekomendowało, by po prostu "pochować" Weinsteina i jego "całkowity brak skruchy".

Weinstein został uznany winnym gwałtu i zbrodni na tle seksualnym w trakcie rozprawy z 24 lutego 2020 roku, za co grozi mu od 5 do 29 lat więzienia według nowojorskiego prawa. Jego prawnicy stwierdzili, że więcej, niż minimalna kara może okazać się skazaniem producenta na dożywocie:

" Patrząc na jego wiek i ryzyko powiązane z jego stanem zdrowia, jakikolwiek wynik powyżej minimum - chociaż istnieje możliwość, że pan Weistein nie przeżyje nawet tego - może być uznany za de facto skazanie na dożywocie. "

Harvey Weinstein pozna swój wyrok 11 marca 2020 roku.