Predator poluje na graczy w nowym zwiastunie Fortnite. Słynny kosmita dołączył do gry

Twórcy Fortnite przygotowali kolejną gratkę dla graczy, którzy są jednocześnie miłośnikami kina. W słynnym battle royal zadebiutował sam Predator, czyli jeden z przedstawicieli rasy Yautja.

Predator w Fortnite - zobacz zwiastun

Gra Fortnite słynie nie tylko ze swojej grywalności, ale również występów gościnnych postaci ze świata popkultury - bardzo często z filmów i komiksów. Ostatnio gracze mieli okazję wcielić się bohaterów seriali "The Walking Dead" i "The Mandalorian".

Do gry dodano kolejną postać - tytułowego bohater serii science fiction "Predator". W sieci zaprezentowano zwiastun zapowiadający pojawienie się groźnego kosmity uwielbiającego polowania.

Oglądaj

Nadejście Predatora odbywa się oczywiście w ramach 2. Rozdziału 5. sezonu gry zatytułowanego Punkt Zerowy. Obcy pojawia się na Isle of the Storm. Stoi na szczycie wieży, ściąga swoją charakterystyczną maskę i wydaje ryk, oznaczający gotowość do walki. Na ziemi możemy zauważyć szczątki kapsuły ratunkowej, w której Predator prawdopodobnie przybył do świata Fortnite.

Predator w Fortnite - jak go odblokować?

Gracze mogą odblokować skórkę z motywem Predatora, wykonując szereg zadań. Jednym z nich jest badanie wraku kapsuły. Oprócz nowego skina można również zdobyć dodatkowe przedmioty związane z serią "Predator". Aby to zrobić, należy wykonywać kolejne zadania Łowcy z Dżungli. Wśród dodatków znajduje się strój Predatora z wbudowaną emotką Biohełm włączony, a także graffiti Łowca z Wizją Termiczną, sztandar oraz emotikon.

Oglądaj

Osoby, które chcą zagrać Predatorem, ale nie mają odpowiedniego karnetu bojowego, mogą dołączyć do Ekipy Fortnite, by natychmiast go otrzymać. Subskrybenci Ekipy Fortnite otrzymają co miesiąc ponadto 1000 V-dolców, a także dostęp do aktualnej kosmetycznej Ekipaki.