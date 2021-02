Zanim Predator doczeka się swoich komiksów od Marvela (pojawią się jeszcze w 2021 roku), to zapoluje na najpopularniejszych superbohaterów z Domu Pomysłów. Zobaczcie okładki nadchodzących zeszytów.

Predator zapoluje na superbohaterów Marvela w nowych komiksach

Już w maju 2021 roku zadebiutują nowe komiksy z Predatorem w roli gościnnej. Marvel zaprezentował okładki nadchodzących zeszytów, w których Spider-Man, Miles Morales, Fantastyczna Czwórka, Strażnicy Galaktyki, czy Walkiria zmierzą się z kosmicznym zabójcą. Nowe grafiki przygotowali Cory Smith, Superlog, Junggeun Yoon, Juan José Ryp, Mattia De Iulis i Chris Sprouse.

Marvel zdobył prawa do publikowania komiksów o Predatorze i Obcym, kiedy to Disney zakupił studio 20th Century Fox. Firma poinformowała, że zamierza wydać kompilacje starych komiksów z kosmicznymi postaciami, zanim do sprzedaży trafią nowe zeszyty z przygodami Predatora i Obcego.

Na temat przyszłości kolejnych komiksów wypowiedział się w oficjalnym oświadczeniu redaktor naczelny Marvel Comics, C.B. Cebulski:

Nie ma nic lepszego, niż trzymająca w napięciu historia, a Obcy i Predator dostarczali nam takich raz po raz. Definitywnie pamiętam, kiedy i gdzie pierwszy raz widziałem te postaci po raz pierwszy i jak bardzo się cieszyłem, podczas oglądania ich przygód.

Cebulski zapowiedział też, że więcej informacji poznamy wkrótce:

Te postaci mają bardzo poważną spuściznę, której będziemy musieli dorównać. Na szczęście komiksy jako medium wizualne są idealnym miejscem na ikoniczne sceny. Jeśli chodzi zaś o nowe wydania, to będziemy na bieżąco o nich informowali.

Poniżej możecie zobaczyć okładki z Predatorem i herosami Marvela w rolach głównych: