Premier Morawiecki: Od soboty cała Polska w czerwonej strefie

Zgodnie z rekomendacją premiera Mateusza Morawieckiego od soboty cała Polska miałaby znaleźć się w czerwonej strefie.

21 października 2020 szef rządu poinformował na antenie Polsat News, że będzie rekomendował na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wprowadzenie czerwonej strefy w całej Polsce. Ponadto nauczanie w wyższych klasach szkół podstawowych powinno się odbywać się zdalnie lub w sposób hybrydowy już od przyszłego tygodnia.

Będę rekomendował, by od przyszłego tygodnia nauka w wyższych klasach szkół podstawowych była realizowana w trybie zdalnym lub hybrydowym "

- zapowiedział premier w "Gościu Wydarzeń".

Zdaniem szefa rządu od soboty 24 października cała Polska ma znaleźć się w strefie czerwonej.

"

Mamy taką liczę "czerwonych" powiatów, ok. 317, że będę rekomendował, żeby od soboty cała Polska była strefą czerwoną. Już dzisiaj jest to ok. 75-80 procent, więc takie rozróżnienie powoli robi się bezprzedmiotowe. "