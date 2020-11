Premier Morawiecki zapowiedział, kiedy szczepionka na COVID-19 będzie dostępna w Polsce

Premier Mateusz Morawiecki podczas ostatniej konferencji prasowej poinformował, kiedy możemy spodziewać się pierwszych szczepionek na COVID-19 w Polsce. Polityk podkreślił również, że szczepienia będą dobrowolne.

Koronawirus: Kiedy szczepionka na COVID-19 w Polsce?

Polska zmaga się aktualnie z drugą falą koronawirusa. Liczba dobowych przyrostów osób zakażonych przekroczyła już 10 tysięcy, a wszystko wskazuje na to, że już wkrótce dziennie do statystyk będzie dołączało kolejnych 20 tysięcy Polaków. Niemal 6 tysięcy osób zmarło z powodu choroby, a ponad 150 tysięcy wyzdrowiało. Aktualnie w Polsce zajęte łóżka "COVID" to 17 223 miejsca z dostępnych 24 807. Gorzej sytuacja wygląda z respiratorami, podłączono do nich 1 453 pacjentów, dysponujemy jeszcze tylko 463 wolnymi urządzeniami. Niemal pół miliona Polaków jest objętych kwarantanną, a 1 267 osób znajduje się w stanie krytycznym z powodu zarażenia.

Koronawirus w Polsce. Kiedy pojawi się szczepionka? Dla kogo będzie dostępna?

W związku z tą trudną sytuacją rząd wprowadza kolejne obostrzenia. Cała Polska znajduje się w czerwonej strefie, przestały działać siłownie oraz restauracje, w których możemy dokonać zamówień wyłącznie na wynos. Podczas ostatniej konferencji premiera okazało się również, że w tym roku 1 listopada spędzimy w domu. Cmentarze zostały zamknięte, aby zmniejszyć ilość podróżujących komunikacją i tłoczących się w nekropoliach. Mateusz Morawiecki poinformował również, jak wygląda sytuacja szczepionek na COVID-19.

Pierwsze szczepionki w Polsce mają szansę pojawić się już w styczniu 2021 roku. Jednak za 2 miesiące nie będą one dostępne dla wszystkich. Jak zapowiedział premier:

" Bardzo prawdopodobne jest pojawienie się szczepionki na COVID-19 już w styczniu dla tych, którzy najbardziej jej potrzebują - dla ludzi starszych i dla służb medycznych. "

Polityk rozwiał również wątpliwości co do przymusu szczepień, którego obawia się wielu Polaków. Morawiecki podkreśla, że przyjęcie szczepionki będzie dobrowolne.

" Będziemy wszystkich nakłaniać, aby z niej skorzystali. "

A co z resztą obywateli? Tego jeszcze nie wiemy. Premier zapewnia, że szerszy plan szczepień poznamy w najbliższych miesiącach.