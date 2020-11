Premier Morawiecki zdradził nowy plan obostrzeń. Wiemy, kiedy powrócą siłownie, gastronomia i szkoła

21 listopada 2020 roku o 10:00 rozpoczęła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział kolejne kroki w walce z pandemią. Te mają na celu powolny powrót do normalności, a całą akcję nazwał "100 dniami solidarności", ponieważ mniej więcej tyle czasu potrzebujemy do otrzymania szczepionek. Jakie plany na poluzowanie obostrzeń ma rząd?

Zmiany w obostrzeniach w Polsce

Morawiecki zachęcił obywateli do tego, by nadchodzące Święta Bożego Narodzenia spędzać w jak najmniejszym gronie, Jak słyszeliśmy na konferencji:

Zalecamy, żeby święta Bożego Narodzenia spędzić w jak najmniejszym gronie, z tymi, z którymi mieszkamy. Żeby nie przemieszczać się między miastami.

Następnie premier zdradził szczegóły dotyczące branży gastronomicznej, kultury, siłowni oraz basenów - te mają być ograniczone jeszcze do 27 grudnia 2020 roku, czy jak określił to Morawiecki, mają być "zamknięte dla gości". Od przyszłej soboty (tj. 28 listopada) placówki handlowe/galerie i parki handlowe będą mogły działać w najwyższym reżimie sanitarnym.

Morawiecki zdradził również jaka przyszłość czeka uczniów w szkołach. Szkoły będą zamknięte do 23 grudnia, a ferie zimowe zaczną się 4 stycznia i zakończą 17 stycznia. Te będą skumulowane dla wszystkich województw - to ma zniechęcić rodziców i dzieci do podróżowania i spędzania ferii poza swoim miejscem zamieszkania.

Na konferencji pojawił się również minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia przedstawił plany na ograniczenia w zależności od średniej tygodniowej liczby zarażonej. Najbardziej negatywnym scenariuszem jest ten, gdy przekroczymy próg 27 tysięcy zakażonych dziennie przez 7 dni - wówczas rząd zaplanował całkowity lockdown kraju. Tak prezentuje się pełny graf tzw. progów bezpieczeństwa:

Premier Morawiecki dodał jeszcze na koniec, że rząd pracuje nad możliwościami prawnymi, które ograniczą przemieszczanie się w okresie Bożego Narodzenia. Szef rządu przestrzegł, by nie rezerwować miejsc w Austrii, Szwajcarii, ani też w Polsce.