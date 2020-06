Premiera Cyberpunka 2077 przeniesiona nieco bliżej 2077 roku. CD Projekt RED: „będziecie państwo zadowoleni”

Cyberpunk 2077 jest według CD Projekt RED jak wino – im starszy, tym lepszy. Dodatkowe miesiące pracy mają bowiem pomóc w dopracowaniu gry do poziomu, jakiego na premierach już od jakiegoś czasu nie widać. Zamiast oddawać w ręce graczy tytuł dobry, ale doprawiony do (nie)smaku mniejszymi lub większymi błędami, polski zespół woli poczekać i zaprosić do Night City, gdy wszystko będzie działało zgodnie z założeniami.

Nie jest to wcale zadanie proste, jako że CD Projekt RED postawił na danie graczom maksimum swobody podczas wypełniania stawianych przed nimi przez świat mrocznej przyszłości zleceń. Każdy z questów można pokonać na kilka różnych sposobów, ze szczególnym uwzględnieniem tych najgłupszych, na które mogą wpaść najbardziej innowacyjni gracze.

Gdy dodamy do tego, że mieszkańcy Night City mają być mściwi (lub wdzięczni) i doskonale pamiętać, jak ich wirtualne życie zmieniło się z powodu naszych wyborów, znajdujące się w tle skomplikowane systemy muszą działać bezbłędnie.

Cyberpunk 2077 trafi do graczy 19 listopada 2020. Dzięki przesunięciu premiery będzie bardziej dopieszczony

Decyzja o kolejnym przełożeniu premiery została anonsowana przez Marcina Iwińskiego i Adama Badowskiego.

Powód chęci spędzenia nad Cyberpunkiem 2077 dłuższego niż zakładano czasu szefowie studia wyjaśnili w ten sposób:

" W chwili, gdy piszemy te słowa, Cyberpunk 2077 jest komplety zarówno jeśli chodzi o zawartość, jak i o grywalność. Questy, przerywniki filmowe, umiejętności i przedmioty; przygody, jakie można przeżyć w Night City - to wszystko jest już na swoim miejscu. Biorąc jednak pod uwagę bogactwo elementów i złożoność nakładających się na siebie systemów, musimy starannie wszystko przetestować, zbalansować mechaniki gry oraz poprawić wiele błędów. Ogromny świat oznacza ogromną ilość pracy niezbędnej do jego dopieszczenia: na to właśnie zamierzamy poświęcić dodatkowy czas. "

25 czerwca 2020 odbędzie się specjalna prezentacja Cyberpunka 2077, pokazująca jakie postępy poczyniono od czasu targów E3 2019. Można spodziewać się demonstracji dopieszczonej rozgrywki oraz pokazania w akcji dużej dowolności w radzeniu sobie z problemami.

Zobacz także: Cyberpunk 2077 po polsku. Soczyste „ku*wy” i „ch*je”