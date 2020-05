Kolejne znane osoby dołączają się do #hot16challenge2. Celem wyzwania jest zebranie pieniędzy dla służby zdrowia. Zasady akcji są proste: trzeba nagrać swoich 16 wersów, przekazać pieniądze i nominować nowe osoby do zabawy.

Andrzej Duda wziął udział w #hot16challenge2

Prezydent Andrzej Duda podjął wyzwanie rapera Zeusa, promujące internetową zbiórkę, z której dochód zostanie przekazany na rzecz służby zdrowia.

Dotychczas własne wersje #hot16challenge nagrali między innymi Mata, autor "Patointeligencji", czołowy polski rapowy duet Taconafide, O.S.T.R., Fidz, Syny, Schafter czy Otsochodzi, Dawid Podsiadło, który podkreślił, że nie potrafi rapować, Krzysztof Zalewski, Katarzyna Nosowska, Kuba Wojewódzki czy Margaret.

" Nominację od Zeusa przyjąłem z lekkim przerażeniem - nigdy nie rapowałem. W natłoku obowiązków dopiero dzisiaj mogłem odpowiedzieć na zaproszenie "

- napisał Prezydent Andrzej Duda.

Zobacz, jak rapuje Andrzej Duda

Druga edycja rapowanej akcji Hot 16 challenge to nie tylko nagrywanie muzyki, ale również pomoc w walce z koronawirusem. Zbiórka "Beef z koronawirusem #hot16challenge" znajduje się na Siepomaga.pl.

Zarówno nominowani jak i fani mogą wpłacać tam pieniądze na pomoc dla pracowników służby zdrowia walczących z koronawirusem.

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w #hot16challenge2. Tekst piosenki

Nie pytają cię o imię

walczą z ostrym cieniem mgły

nie pytają cię o imię

walczą z ostrym cieniem mgły

nie pytają cię o imię

walcząc z ostrym cieniem mgły

To jest maj

nie pachnie Saska Kępa

może ktoś to gdzieś przewidział

ale wróżba raczej tępa

Nie pytają cię o imię

walczą z ostrym cieniem mgły

nie pytają cię o imię

walczą z ostrym cieniem mgły

nie pytają cię o imię

walcząc z ostrym cieniem mgły

Ostre niebo, tu i teraz

ostra ziemia, ostry kurz

wczoraj znika w nieostrości

jutro, dzisiaj, zaraz już

Nie pytają cię o imię

walczą z ostrym cieniem mgły

nie pytają cię o imię

walczą z ostrym cieniem mgły

nie pytają cię o imię

walcząc z ostrym cieniem mgły

Ciepły wieczór, bez ciemności

trawa, spokój, my i wy

my i wy

my to oni, oni - my

Nie pytają cię o imię

walczą z ostrym cieniem mgły

nie pytają cię o imię

walczą z ostrym cieniem mgły

nie pytają cię o imię

walcząc z ostrym cieniem mgły

Kogo nominował Prezydent Andrzej Duda do udziału w #hot16challenge2?

Prezydent Andrzej Duda nominował Marylę Rodowicz, Sebastiana Karpiela-Bułeckę, zespół Pectus, Golec uOrkiestrę oraz premiera Mateusza Morawieckiego.

