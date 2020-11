Prezydent Andrzej Duda spotkał się z ludźmi kultury. Artyści chcą pomocy w postaci "Pakietu dla Kultury"

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z sygnatariuszami "Apelu o ratowanie polskiej kultury”. Zebrani w Pałacu Prezydenckim rozmawiali o sytuacji twórców wywołanej przez pandemię koronawirusa.

Sytuacja branży kulturalnej i rozrywkowej w Polsce od marca 2020 roku jest bardzo zła. Twórcy stracili możliwość wykonywania swoich zawodów ze względu na obostrzenia wprowadzone przez władze. Muzycy nie mogą grać koncertów, aktorzy nie występują w teatrach, nie pracują też reżyserzy i scenarzyści, ponieważ produkcje serialowe i kinowe również zostały wstrzymane ze względu na pandemię. Z reprezentantami branż, które szczególnie dotknął kryzys, spotkał się Andrzej Duda.

Andrzej Duda spotkał się z ludźmi kultury

Jak podaje Kancelaria Prezydenta RP, podczas spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z sygnatariuszami "Apelu o ratowanie polskiej kultury" rozmawiano o tej trudnej sytuacji. Prezydent mówił między innymi o systemowych możliwościach wsparcia ludzi kultury.

Jak podaje PAP, pod apelem, skierowanym w październiku do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremiera i ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego, podpisali się przedstawiciele środowiska twórczego: aktor i reżyser Redbad Klynstra-Komarnicki, dyrektor Teatru Osterwy w Lublinie; scenarzystka i producentka filmowa Ilona Łepkowska; reżyserka i scenarzystka Joanna Kos-Krauze; pisarz i publicysta Zygmunt Miłoszewski oraz piosenkarka Anna Karwan.

Twórcy apelu zasugerowali, aby poprawić sytuację i zapewnić ochronę praw polskich artystów przyjmując tzw. "Pakiet dla Kultury”.

Czym jest "Pakiet dla Kultury?

Na rzeczony pakiet składają się trzy systemowe rozwiązania: zmiana art. 15L jednej z ustaw tarczy antycovidowej, przyjęcie ustawy o statusie artysty i szybka implementacja unijnej dyrektywy o prawie autorskim.

Artykuł w ramach tzw. ustawy covidowej z 2 marca tego roku wstrzymuje na czas pandemii wynagrodzenia pobierane dla twórców, artystów i producentów przez organizacje zbiorowego zarządzania od podmiotów publicznie odtwarzających muzykę, takich jak np. hotele, puby czy restauracje. Rozwiązanie to jednak nie określa, do kiedy trwa taki stan rzeczy. Wiele spośród tych miejsc wróciło już do normalnego funkcjonowania po pierwszej fali pandemii i w okresie letnim funkcjonowało normalnie. Mimo to opłata na rzecz artystów nie jest odprowadzana.

Ustawa o statusie artysty przygotowywane jest w MKiDN. Ma ona m.in. wzmocnić zabezpieczenie socjalne twórców, poprzez powołanie specjalnego Funduszu Ubezpieczeń. Środki Funduszu pochodziłyby m.in. z uaktualnienia tzw. opłaty reprograficznej, zwanej inaczej opłatą od czystych nośników, która zdaniem twórców powinna objąć, podobnie jak w większości krajów Europy, także tablety i smartfony.

Trzecim filarem "Pakietu dla Kultury” ma być szybka implementacja przez Polskę unijnej dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, przyjętej przez Parlament Europejski w marcu 2019 r. Ma ona w sposób kompleksowy chronić prawa twórców w internecie wobec ekspansji globalnych koncernów technologicznych. Jej przyjęcie oznacza konieczność podpisania adekwatnych licencji na wykorzystanie twórczości przez serwisy udostępniające treści. W praktyce wielkie platformy internetowe powinny zacząć sprawiedliwie dzielić się z artystami środkami pozyskiwanymi z reklam wyświetlanych przy udostępnianych utworach.

