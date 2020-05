Prezydent Krakowa zerwał współpracę z TVP. Nie będzie Eurowizji Junior

Kraków trafił do materiału "Wiadomości" TVP pod koniec kwietnia. Dotyczył on działania samorządów, a dokładnie ich kontrowersyjnych wydatków. Dziennikarze zasugerowali, że w mieście nie dzieje się najlepiej, a kasa miejska wieje pustkami. Co więcej, odpowiedzialność za ten stan według autorów materiału nie leży po stronie pandemii, a "niedoszacowanych inwestycji i nietrafionych zakupów".

Eurowizja Junior. Dlaczego imprezy nie będzie w Krakowie?

Reportaż 'Wiadomości" nie spodobał się władzom Krakowa. Rzeczniczka prasowa prezydenta Jacka Majchrowskiego, Monika Chylaszek cytowana przez Onet, odniosła się do cięć wydatków na oświetlenie i transport w mieście:

" Kraków nie robi tego jednak dlatego, że stoi nad przepaścią, tylko dlatego, żeby nad przepaścią nie znaleźć się jesienią, gdy wszyscy mamy nadzieję, wrócimy do normalnego życia. "

Kilka tygodni później podczas koncertu "Światło dla Europy" Viki Gabor ogłosiła, że tegoroczna Eurowizja Junior w przeciwieństwie do rywalizacji dla dorosłych, odbędzie się zgodnie z planem. Co więcej, wydarzenie będzie miało miejsce w Polsce. Z kolei TVP ogłosiła, że gospodarzem konkursu zostanie Warszawa. Fani imprezy nie kryli zdziwienia, że Eurowizję dla młodych przeniesiono z Krakowa.

Do sytuacji w rozmowie z lovekrakow.pl odniósł się prezydent miasta. Majchrowski napisał list do Telewizji Polskiej, w którym oświadczył, że nie chce współpracować z nadawcą oraz nie zainwestuje pieniędzy miasta na organizację Eurowizji Junior.