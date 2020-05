"Prezydent Trump" pije wybielacz, aby zwalczyć koronawirusa. Zaskakujące wideo SNL

Saturday Night Live to niezwykle popularny program satyryczny, emitowany na żywo od ponad 45 lat. W ramach show widzowie dostają serię skeczy na żywo, przygotowanych przez ekipę programu, wraz ze specjalnymi gośćmi. W trakcie pandemii koronawirusa, obsada nagrywa nowe odcinki ze swoich domów.

Donald Trump radzi jak radzić sobie z koronawirusem

Pod koniec kwietnia prezydent Trump znalazł się w ogniu krytyki, po tym jak na jednej z konferencji prasowych na żywo na głos zastanawiał się, czy nie można wstrzykiwać wybielacza do ciał zarażonych, aby w ten sposób wyplewić z ich organizmu groźnego wirusa.

W wyniku tych słów, firmy produkujące środki odkażające i wybielacz musiały wystosować specjalne komunikaty, przypominające, że ich produkty nie nadają się do użytku wewnętrznego. Warto podkreślić też, że jakkolwiek absurdalnie nie brzmią te słowa, kilka dni później władze pewnego miasteczka w Hiszpanii postanowiły odkazić lokalną plażę przy pomocy wybielacza, niszcząc przy tym naturalny ekosystem.

Donald Trump pije wybielacz, by walczyć z koronawirusem

W najnowszym odcinku Saturday Night Live wyemitowanym dzisiejszej nocy, postanowiono odnieść się bezpośrednio do tamtej sytuacji. W programie, raz kolejny pojawił się „prezydent Trump”, w którego z wielkim zaangażowaniem wcielał się Alec Baldwin. Aktor, znany z serialu „Rockefeller Plaza 30”, czy filmu „Cooler”, za który otrzymał nominację do Oscara, już wielokrotnie krytykowany był przez prawdziwego Donalda Trumpa za parodiowanie go na ekranie, co samo w sobie stało się powodem do żartów aktora.

We wczorajszym odcinku „prezydent Trump” skorzystał z jednej z własnych porad, którymi niedawno podzielił się w swoich mediach społecznościowych. Mowa o wypiciu wybielacza, który miałby zabić koronawirusa w organizmie.

Cały skecz możecie zobaczyć na kanale SNL na YouTubie.

