Prezydent Ukrainy uratował zakładników. Musiał pochwalić film Joaquina Phoenixa

Jak podaje The New York Times, cała sytuacja między porywaczem (zidentyfikowanym jako Maksim Kriwosz) a policją trwała prawie 12 godzin. Jednym z żądań przestępcy było to, by prezydent Zełenski zachęcił mieszkańców Ukrainy do obejrzenia filmu dokumentalnego "Mieszkańcy Ziemi", którego narratorem jest Joaquin Phoenix.

Prezydent uratował zakładników, bo zachęcił ludzi do obejrzenia filmu Phoenixa

Zełenski przystał na żądanie i napisał na Facebooku post: "Wszyscy powinniście obejrzeć film dokumentalny Mieszkańcy Ziemi z 2005 roku". Później wpis został usunięty.

Po wiadomości prezydenta, Kriwosz wypuścił wszystkich zakładników, a następnie oddał się w ręce policji. Wcześniej wypuścił 3 osoby, po tym gdy pierwszy raz porozmawiał z prezydentem przez telefon. Żadna z porwanych osób nie była zraniona.

Z relacji lokalnych mediów wynika, że Kriwosz porwał autobus i zabarykadował się w mieście Łuck we wtorek rano (22 lipca). Swój manifest i żądania napisał na Twitterze. Nie tylko poprosił o to, by obejrzeć film "Mieszkańcy Ziemi", ale także o to, by członkowie Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego przyznali, że są "terrorystami". Produkcję czytaną przez Joaquina Phoenixa pokazał podobno zakładnikom.

Sam film opowiada o używaniu zwierząt na rynku agrarnym oraz w przemyśle naukowym i zawiera ujęcia z ukrytych kamer. Porównuje również dyskryminacje gatunkową do rasizmu i seksizmu wśród ludzi.

Kriwosz był uzbrojony w karabin i materiały wybuchowe. W autobusie były uszkodzone szyby, ale nikomu się nic nie stało. Zełenski później wydał oświadczenie, w którym powiedział jasno: "Walczyliśmy o życie ludzi, a nie o oglądalność telewizyjną i poparcie wyborców".