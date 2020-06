Pride Month 2020: Najlepsze postacie LGBT w komiksach Marvela

Jak co roku, w czerwcu obchodzimy Pride Month - Miesiąc Dumy osób LGBT na całym świecie. Zazwyczaj świętu towarzyszą parady równości, ale w tym roku pandemia koronawirusa uniemożliwiła organizację imprez masowych. Żeby jednak nie zapominać o przedstawicielach nieheteronormatywnej części społeczeństwa, postanowiliśmy stworzyć listę najlepszych bohaterów Marvela, którzy reprezentują społeczność LGBT.

Postacie LGBT w komiksach Marvela Top 11

Na przestrzeni lat powstało wiele znaczących i mniej ważnych postaci LGBT w uniwersum Marvela. Oto jedenaścioro z nich.

America Chavez

Stosunkowo młoda postać, która zadebiutowała w komiksie "Vengeance" #1 z 2011 roku jako mieszkanka jednego z alternatywnych światów. Z czasem America Chavez przedostała się do kanonicznego uniwersum i jako Miss America dołączyła do takich grup jak Avengers, Secret Warriors czy A-Force. Chociaż początkowo spotykała się z Ultimate Nullifierem, jakiś czas później wyznała, że był to tylko eksperyment. W rzeczywistości jest bowiem lesbijką. Jej dziewczyną została Lisa Halloran.

Northstar

Jean-Paul Beaubier to superszybki kanadyjski superbohater, który zasłynął nie tylko jako członek grupy Alpha Fligt, ale przede wszystkim jako pierwsza otwarcie homoseksualna postać w historii Marvela. Zadebiutował w "X-Men" #120 z 1979 roku, czyli w czasach, w których orientacja seksualna postaci z komiksów była tematem tabu. Jednak kilka lat później w siódmym numerze "Alpha Flight" z 1984 roku pojawiła się postać Raymonde'a Belmonde'a - przyjaciela Northstara. W zeszycie zasugerowano, że bohaterowie byli niegdyś w związku. Prawdziwy coming-out Northstara nastąpił osiem lat później w "Alpha Flight" #106 z 1992 roku. Był to prawdziwy przełom w historii komiksu. W "Astonishing X-Men" #50 z 2012 roku pojawił się kolejny kamień milowy - pierwszy homoseksualny ślub w komiksach. Jean-Paul zawarł związek małżeński ze swoim chłopakiem Kyle'em Jinadu.

Mystique

Jedna ze słynniejszych antybohaterek z serii związanych z X-Men. Niezależnie od tego, po czyjej stronie stoi Raven Darkholme, zawsze stara się iść własną ścieżką, nawet jeśli nie jest to do końca etyczna droga. Mystique to klasyczna postać Marvela, która po raz pierwszy pojawiła się w "Ms. Marvel" #18 z 1978 roku. W ciągu swojego niezwykle długiego życia miała wielu partnerów seksualnych. Zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Wchodziła w krótkie i dłuższe relacje z wrogami i przyjaciółmi. Mystique potrafi dowolnie zmieniać kształt ciała, również przybierać męską formę, ale oficjalnie jest uznawana za postać biseksualną, na co wskazywać może jej przywiązanie do biologicznie żeńskiego wyglądu, który zazwyczaj przybiera. Wielką miłością Raven była Irene Adler lepiej znana jako Destiny. Przez lata twórcy jedynie sugerowali romantyczny charakter relacji obu kobiet. Dopiero w "X-Men" #6 z 2020 roku potwierdzono, że Mystique i Destiny były małżeństwem.

Tong

W 2010 roku na kartach "Fantastic Four" #575 zadebiutowało rodzeństwo Moloidów, które trafiły pod skrzydła Fantastycznej Czwórki. Wśród nich znajdowała się Tong, która początkowo była brana za chłopca. Dziewczynka w szóstym numerze "FF" z 2013 roku wyznała swoim braciom, że nie czuje się przedstawicielką płci męskiej. We wzruszającej scenie Tong włożyła sukienkę i oznajmiła swoim najbliższym, że czuje wewnętrzną dziewczynkę. Otwarcie zapytała ich, czy ją akceptują, co spotkało się z grupowym uściskiem i łzami w oczach, nie tylko Moloidów, ale również czytelników.

Darnel Wade

W solowych przygodach Icemana z 2019 roku zadebiutował Darnel Wade - rzadki przykład postaci drag queen w świecie Marvela. Miało to miejsce w czwartym numerze komiksu "Iceman". Darnel był wychowywanym przez kolejne rodziny zastępcze chłopakiem z Brooklynu, którego pasją stali się superbohaterowie. W wieku około 20 lat Wade przybrał nową osobowość - przebrał się za kobiecą postać inspirowaną herosami z Nowego Yorku o imieniu Shade. Jej marzeniem było zostać słynną drag queen, jednak po zdradzie dokonanej przez przyjaciółkę, Shade odkryła, że jest mutantką umiejącą manipulować siłą Darkforce oraz teleportować siebie i innych. Zostając pierwszą sueprbohaterką drag, postanowiła wziąć udział w paradzie równości mutantów. Ostatnio zmieniła pseudonim na Darkveil.

Deadpool

Stworzony w 1991 roku na kartach "New Mutants" #98 Wade Wilson również jest przedstawicielem osób LGBT. Wygadanego najemnika nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, bo dzięki filmom z Ryanem Reynoldsem z niszowej postaci znanej tylko geekom i nerdom, zyskał rozpoznawalność największych herosów Marvela. Deadpool nigdy nie szedł z prądem i zawsze odznaczał się otwartą, ale i buntowniczą naturą sarkastycznego socjopaty. Innymi słowy, zawsze czuł się inny. Nikogo więc nie zdziwiło, kiedy w 2013 roku scenarzysta Gerry Duggan potwierdził, że Wade Wilson jest omniseksualny. Oznacza to, że nie ogranicza się w swoich relacjach romantycznych do kobiet i mężczyzn, ale jest również zainteresowany pozaziemskimi formami życia. W końcu jego żoną był demon znany jako Shiklah.

Karma

Xi'an Coy Manh zadebiutowała w "Marvel Team-Up" #100 z 1980 roku, by później dołączyć do drużyny New Mutants. Jest mutantką o potężnej, choć ograniczonej telepatii - potrafi przejmować kontrolę nad umysłem wybranych osób. Po jakimś czasie odeszła z zespołu, by do niego powrócić po lekkiej metamorfozie w "X-Force" #75 z 1998 roku. Wtedy po raz pierwszy zasugerowano, że Karma jest lesbijką. W kolejnych seriach wątek powracał między innymi w uczuciach, jakie Xi'an okazywała w stosunku do Dani Moonstar i Kitty Pryde. Jej orientację seksualną potwierdzono dopiero "Uncanny X-Men" #508 z 2009 roku. W tym komiksie po raz pierwszy ukazano ją w sytuacji seksualnej z inną kobietą.

Iceman

Jeden z członków założycieli X-Men, pojawił się po raz pierwszy w debiutanckim numerze serii z 1963 roku, ale wyjście z szafy nastąpiło wiele lat później. Bobby Drake przez lata był przedstawiany jako lekkoduch i bawidamek. Nigdy jednak nie potrafił stworzyć stałego i długotrwałego związku. Aż do czasu, kiedy spotkał młodszą wersję samego siebie z przeszłości. Stalo się to na kartach 40. numeru "All-New X-Men" z 2015 roku. Nastoletni Bobby uświadomił wówczas X-Men, że jest gejem. Dorosły Bobby przestał w końcu udawać i wyznał prawdę na temat swojej orientacji seksualnej.

Chociaż wielu fanów X-Men twierdziła, że twórcy uczynili Icemana homoseksualistą na siłę, prawda jest taka, że w historii tego bohatera pojawia się wiele wątków, sugerujących, że Bobby jest gejem. Jako jedyny spośród oryginalnych członków X-Men, nie zwrócił uwagi na pojawienie się w szkole Xaviera Jean Grey. Po latach jako członek Defenders w komiksach z lat 80. poznał bohaterkę znaną jako Cloud, która potrafiła między innymi zmieniać płeć. Drake bał się swoich uczuć, ponieważ zakochał się w żeńskiej wersji Cloud i nie mógł zaakceptować faktu, że potrafi ona przybrać również męską formę. Ten wątek można potraktować jako wewnętrzną walkę ze swoją prawdziwą naturą, o którym po latach w końcu zaczął otwarcie mówić. Jednym z ostatnich partnerów Icemana jest drugi Pyro - Simon Lesker.

Daken

Syn Wolverine'a pojawił się w komiksach w 2006 roku w piątym numerze serii "Wolverine: Origins". Posiadający podobne do swojego ojca moce chłopak, postanowił znaleźć Logana. Nigdy nie był do końca bohaterem, ale nie można powiedzieć, że jest złoczyńcą. To kolejna postać, która chadza własnymi ścieżkami. Jedno jest jednak pewne. Akihiro jest biseksualny. Jedną z jego pobocznych mocy jest wytwarzanie feromonów, działających zarówno na mężczyzn, jak i na kobiety, o czym przekonali się czytelnicy "Dark Wolverine" #84. Chociaż często wykorzystuje seks do swoich własnych celów, przez jakiś czas był w długotrwałym związku z mężczyzną imieniem Kim.

Sera

W 2015 roku na kartach "Angela: Asgard's Assassin" #1 zadebiutowała Sera - przedstawicielka Anchoritów - bezskrzydłych aniołów z królestwa Heven, które zawsze są płci męskiej. Mimo swojego pochodzenia, Sera od zawsze czuła się kobietą. W końcu udało jej się uciec ze świątyni, w której spędziła większość swojego życia i spotkała Angelę, w której się z wzajemnością zakochała. Sera jest wyjątkową postacią w świecie Marvela, ponieważ to jedna z nielicznych transgenderowch bohaterek, która nie potrafi zmieniać kształtu swojego ciała za sprawą supermocy.

Loki

Zarówno klasyczne ujęcie tej postaci, która zadebiutowała "Journey into Mystery" #85 z 1962 roku, jak i nowsze spojrzenie na bohatera z komiksu "Thor" #617 z 2011 roku wskazuje jednoznacznie, że Loki to postać płynna genderowo. Wynika to nie tylko ze zmiennokształtnych mocy, ale również z pozaziemskiego pochodzenia tej postaci. Zarówno w komiksach, jak i w mitologii, Loki był jednocześnie kobietą i mężczyzną. W 2019 roku panseksualizm brata Thora oficjalnie potwierdziła autorka powieści "Loki: Where Mischief Lies" Mackenzi Lee. Było to zresztą sugerowane wcześniej, chociażby w komiksie "All-New Marvel NOW! Point One" z 2014 roku.

To oczywiście nie wszystkie postacie LGBT obecne w świecie Marvela. Nie wypada nie wspomnieć o takich bohaterkach i bohaterach jak: Black Cat, Bling!, Snowflake, Wiccan, Hulkling, Vivian, Ayo, Union Jack, Nico Minoru, Karolina Dean, Christian Frost, Doop, Shatterstar, Rictor, Hercules, Korg, Anole, Moondragon, Psylocke, Dracula, Electro, Speed, Brunnhilde, Prodigy, Phat, Vivisector, Sugar Kane, Yukio czy Singularity. Miejmy nadzieję, że wkrótce w Domu Pomysłów zadebiutują kolejni przedstawiciele mniejszości seksualnych.

Zobacz też: 10 najpiękniejszych filmów o tematyce LGBT