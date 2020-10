​Proboszcz wystawił kościołowi certyfikat bezpieczeństwa przed koronawirusem. "To technologia NASA"

Proboszcz parafii pw. Św. Jana Pawła II w Nowym Targu ogłosił, posiada skuteczny sposób na walkę z koronawirusem. Jego kościół jest strefą wolną od Covid-19 a wierni podczas modlitwy w świątyni są zabezpieczeni.

Ksiądz Jan Karlak z Nowego Targu twierdzi, że posiada opracowany przez agencję kosmiczną NASA system, który został zainstalowany w kościele. Jak zapewniła księdza firma produkująca urządzenia "niszczy on 99,9 procent wszystkich bakterii, wirusów i grzybów oraz zapobiega zakażeniom pomiędzy ludźmi".

Na dowód, że kościół jest bezpieczny na Facebooku zamieszczono zdjęcie certyfikatu "Bezpieczny Kościół" wystawionego świątyni:

W tym tygodniu nasz kościół został wyposażony w system do sanityzacji powietrza i pomieszczeń. System jest oparty o technologię fotokatalizy (promieniowanie UV-C) i utleniania tlenkiem tytanu (Tio2), w wyniku którego powstaje nadtlenek wodoru (H2O2), pracujący podczas użytkowania obiektu przez ludzi oraz system do ozonowania (O3) przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń poza użytkowaniem obiektu przez ludzi. Zastosowane systemy skutecznie usuwają bakterie, wirusy (grypa, covid 19), pleśnie, alergeny oraz nieprzyjemne zapachy. Neutralizują 99,9 proc bakterii, wirusów i grzybów. System zabezpiecza przed zakażeniami pomiędzy ludźmi. "