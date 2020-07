Próbował wjechać do Polski na nieważny paszport z PRL. Udało się na akt ślubu

Nie lada zdziwienie przeżyli funkcjonariusze straży granicznej na krakowskim lotnisku, gdy jeden z pasażerów lotu z USA wylegitymował się im starym paszportem zgodnym z wzorem obowiązującym w PRL. Dokument stracił ważność niemal 20 lat temu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeprowadziło co prawda akcję edukacyjną dla osób przekraczających granicę, można z niej było jednak dowiedzieć się tylko, że paszport Polsatu nie jest prawidłowym dokumentem.

Mężczyzna w wieku około 70 lat podróżował razem z żoną, która bez problemu przeszła odprawę. W jego przypadku przekroczenie granicy było bardziej skomplikowanym przedsięwzięciem.

Próbował wjechać do Polski na nieważny paszport z PRL-u. Strażnicy dokument zabrali, ale mężczyznę wpuścili

Straż graniczna ma obowiązek wpuścić do kraju każdego Polaka, nawet jeśli nie ma on ważnego paszportu. Problemem było jednak to, że mężczyzna nie posiadał innego polskiego dokumentu, a jego danych osobowych nie było w systemie PESEL. Nie można było przez to ustalić, czy mężczyzna rzeczywiście miał polskiej obywatelstwo.

Rzecznik prasowa Karpackiego Oddziału Straży Granicznej Dorota Kądziołka podkreśliła, że sytuacja była wyjątkowa:

" W związku z pandemią koronawirusa mamy szczególną sytuację, granicę Polski przekraczać mogą tylko poszczególne grupy osób. Pan, który deklarował, że ma polskie obywatelstwo, miał też paszport amerykański, jednak w myśl obecnych przepisów nie mógł jako obywatel Stanów Zjednoczonych przekroczyć granicy. "

W tej zasadzie są jednak wyjątki: do Polski może zostać wpuszczony cudzoziemiec, który jest związany z Polską rodzinnie lub zawodowo. Z takiej właśnie możliwości skorzystał mężczyzna.

W Urzędzie Stanu Cywilnego udało się bowiem odnaleźć akt ślubu zawartego w Polsce. To wystarczyło, żeby mógł legalnie przekroczyć polską granicę.

