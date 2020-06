Produkty „Uncle Ben’s” zmienią nazwę w ramach walki przeciwko rasizmowi

Przedstawiciele firmy Mars, Inc. wystosowali specjalne oświadczenie, w którym podkreślają, dlaczego zmiana nazwy jest tak ważna właśnie w tym momencie. Warto zwrócić w szczególności uwagę, że firma była już od lat krytykowana za użycie nazwy i logo, powielających krzywdzące rasowe stereotypy.

Oświadczenie w sprawie marki „Uncle Ben’s”

" Jako globalna marka, zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności oraz potrzeby wykonania gestu wsparcia na rzecz zakończenia niesprawiedliwości rasowej i przeciwdziałania uprzedzeniom na tym tle. Słuchając głosów naszych klientów, w tym przedstawicieli Czarnoskórej społeczności oraz głosów naszych współpracowników na całym świecie, dotrzegamy, że to właściwy momenty, by marka „Uncle Ben’s” ewoluowała. "

Obecnie nie wiadomo, kiedy dokładnie nastąpi zmiana nazwy i logotypu.

Wiadomo jednak, że przedstawiciele firmy wyraźnie podkreślają, że ich działania mają na celu pomoc w zmniejszeniu uprzedzeń rasowych i doprowadzenie do równości wszystkich obywateli.

" Nie ma miejsca na rasizm w społeczeństwie. Stoimy solidarnie z przedstawicielami Czarnoskórej społeczności oraz innymi partenarami w celu walki o sprawiedliwość społeczną. Zdajemy sobie sprawę, że aby dokonać zmiany systemowej, potrzeba niezwykle wiele wysiłku i że musi to być wysiłek podjęty przez wszystkich – nie tylko osoby indywidualne, ale też przez społeczności i organizacje wszelkich rozmiarów na całym świecie. "

Historia marki „Uncle Ben’s”

Wedle oficjalnej strony marki, pierwszy raz użyto nazwy Uncle Ben’s oraz charakterystycznego logo, przedstawiającego ciemnoskórego mężczyznę w 1946 roku. Było to nawiązanie do czarnoskórego farmera, znanego jako Wujek Ben. Mężczyzna był znany z tego, że samodzielnie pielęgnował plantacje ryżu, które były dużo lepsze od tego, co oferowały konkurencyjne firmy. Mężczyzna, który zapozował do logo to natomiast Frank Brown, kucharz i kelner z Chicago.

Warto podkreślić,, że „Uncle Ben’s” to kolejna marka, która w ciągu ostatnich dni ogłasza zmianę nazwy i logotypu. Jak podaje portal Movieweb, niedawno także amerykańska firma Qaker Oats ogłosiła, że postanawia zmienić markę „Aunt Jemima”. Podobnie zareagowali przedstawiciele firmy Conagra, która produkuje syrop „Mrs. Butteworth”. Przedstawiciele tej ostatniej uzasadnili swój wybór, mówiąc:

" „dostrzegamy dlaczego nasze opakowania mogą być interpretowane w sposób, który jest całkowicie niezgodny z wyznawanymi przez firmę wartościami” – jak czytamy w komunikacie, przytoczonym przez portal Movieweb. "

Wszystko wskazuje na to, że zmiana nazwy będzie miała zasięg globalny. Biorąc jednak pod uwagę, jak wiele produktów wciąż znajduje się na rynku z oryginalną nazwą „Uncle Ben’s”, nic dziwnego, że w chwili obecnej firma nie zaprezentowała konkretnego terminu zmiany nazwy i logo. Wydaje się jednak, że poznamy ją już w najbliższych tygodniach.

