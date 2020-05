Prof. Bralczyk zinterpretował rap Andrzeja Dudy. O co chodzi z tym "ostrym cieniem mgły"?

Raper Zeus nominując do wyzwania #hot16challenge2 Andrzja Dudę pewnie nie spodziewał się, że prezydent odpowie. Okazało się jednak, że po założeniu przez polityka konta na Tik Toku, możemy spodziewać się jego częstszej aktywności w trendujących przedsięwzięciach. Wideo prezydenta w zaledwie kilka godzin zanotowało wynik niemal 4 milionów odtworzeń.

Od momentu publikacji tekst, który pewnie rapuje prezydent dzierżąc w dłoni tablet, jest szeroko komentowany przez widzów. Wszyscy zastanawiają się o co chodzi z tajemniczym refrenem powtarzanym przez Dudę. Czym jest "ostry cień mgły"? Dlaczego trzeba z nim walczyć? Kto nie pyta nas o imię?

Interpretacji słów podjął się profesor Jerzy Bralczyk, który jest jednym z najpopularniejszych autorytetów w dziedzinie języka polskiego. W rozmowie z WP, profesor przyznał, że podoba mu się nowe wydanie prezydenta. Uznał, że woli gdy Andrzej Duda rapuje, niż kiedy opowiada rzeczy, z którymi trudno się zgodzić.

Bralczyk szczegółowo wyjaśnił Wirtualnej Polsce, w jaki sposób interpretuje słowa prezydenta:

Jeżeli metafora jest jasna i wiadomo, że chodzi o ratowników, to wydaje mi się, że te skojarzenia mogą przemawiać do odbiorcy. Słowa 'mgła', 'cień', 'ostry' są kojarzone z czymś stosunkowo negatywnym, zagrażającym. Nie chcemy być we mgle, bo to oznacza niewiadomą. Nie chcemy być w cieniu, bo to kojarzy się ze zmrokiem, a ten ze śmiercią, z bólem. Wszystkie te słowa – 'ostry', 'cień' i 'mgła' – mają konotacje raczej negatywne i odwołują się do różnych doznań fizycznych.

Jeśli ktoś z tym walczy, możemy mu kibicować. Cieszyć się, że jest. Liczyć na niego. Wszystkie te słowa są dość ryzykownie zestawione ze sobą. W poezji tak się zdarza. 'Ostry cień mgły' to nie oksymoron, co pewnego rodzaju wrażenie synestetyczne. Odwołuje się do zmysłów. "