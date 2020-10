Ikony kina na plakatach "Wypier***ać". Gdyński artysta wspiera protest kobiet

Po ogłoszeniu czwartkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu aborcji w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu, rozwścieczone i zrozpaczone Polki po raz kolejny wyszły na ulice, by walczyć o swoje prawa. Jednym z głównych haseł protestu kobiet stało się proste i dosadne "Wypier***ać". W geście solidarności z protestującymi Polkami, pochodzący z Trójmiasta artysta, Jarek Kubicki, stworzył grafiki nawiązujące do plakatów Solidarności z 1989 roku, gdzie zamiast słowa "Solidarność" pojawiło się "Wypier***ać", a zamiast Gary'ego Coopera z filmu "W samo południe" - najtwardsze kobiety kina: Czarna Mamba z "Kill Billa", Ellen Ripley z "Obcego", Sarah Connor z "Terminatora" i Lara Croft z "Tomb Raider".

Artysta z Trójmiasta wspiera protest kobiet

Jarek Kubicki jest absolwentem Liceum Plastycznego w Gdyni oraz ASP w Gdańsku, związanym z branżą reklamową. Zajmuje się grafiką, malarstwem i fotografią, projektuje strony internetowe, wzory przemysłowe, okładki albumów muzycznych i książek. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród w dziedzinach reklamy i designu oraz autorem licznych publikacji. Swoje plakaty z Czarną Mambą, Ellen Ripley, Sarah Connor i Larą Croft na tle hasła "Wypier***ać" opublikował w mediach społecznościowych w niedzielę 25 października 2020, by wesprzeć w ten sposób trwający w całej Polsce protest kobiet. Jak wyjaśnił w dołączonym do nich poście:

" Pamiętacie plakat Solidarności z 1989 r? Ten "W samo południe"? Jak nie, wrzucę go w komentarzu. Pomyślałem, że fajnie by było zrobić jego nową wersję. W roli bohaterek - kobiety, które znamy z ról w których, gdy mówią słowo "wypier***ać!", to szykujesz się do dalekiej wyprawy nawet, jeśli jesteś napakowanym koksem. Albo księdzem. Albo prawicowym politykiem. Albo innym zje**m, któremu marzy się zabierania innym ich praw. "

Czarna Mamba z "Kill Billa" na plakatach "Wypier***ać"

Wszystkie plakaty, wlepki oraz grafiki na media społecznościowe przygotowane przez Jarka Kubickiego można pobrać za darmo za pomocą linku udostępnionego przez samego artystę. Pełną treść posta z linkiem oraz plakaty z hasłem "Wypier***ać" prezentujemy poniżej:

Słynny plakat, do którego artysta nawiązuje w grafikach wspierających protest kobiet, również stanowił połączenie polskiego hasła z ikoną amerykańskiego kina. Tomasz Sarnecki stworzył go przed wyborami do Sejmu i Senatu w 1989 roku, łącząc charakterystyczny napis "Solidarność" z postacią Gary'ego Coopera z westernu "W samo południe".

Protest kobiet w Polsce: "To jest wojna"

W czwartek 22 października 2020 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że funkcjonujący dotychczas w polskim prawie zapis o możliwości dokonania aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodny z konstytucją, tym samym praktycznie zakazując aborcji w Polsce. Wyrok TK spowodował natychmiastową falę protestów w całym kraju. Manifestujące kobiety popierają artyści, sportowcy, naukowcy i osoby publiczne z Polski i ze świata. Tragiczną sytuację, w jakiej znalazły się Polki, skomentowała m.in. Margaret Atwood, autorka "Opowieści podręcznej".