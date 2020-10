Przebój sprzed niemal 30 lat osiągnął miliard odtworzeń na YouTubie. O jaki utwór chodzi?

Wielki przebój nagrany przez Whitney Houston w 1992 roku osiągnął miliard wyświetleń na YouTubie. Chodzi o utwór "I Willl Always Love You", który został zarejestrowany do ścieżki dźwiękowej w filmie "Bodyguard".

"I Will Always Love You" z miliardem wyświetleń na YouTubie

Chociaż większość z nas słucha aktualnie muzyki za pośrednictwem portali streamingowych, miliard wyświetleń na YouTubie to nadal duże osiągnięcie. Do tej pory tę magiczną barierę udało się przekroczyć nielicznym zespołom takim jak Guns N' Roses z "November Rain", Nirvanie z "Smells Like Teen Spirit" czy The Cranberries z "Zombie". Przyszedł czas na pierwszy solowy utwór z lat 90., który może pochwalić się podobnym wynikiem.

"I Will Always Love You" z rekordem wyświetleń na YouTubie

Miliard wyświetleń na YouTubie przekroczył utwór "I Will Always Love You" nagrany w 1992 roku przez Whitney Houston. Piosenka trafiła do filmu "Bodyguard" i okazała się spektakularnym sukcesem. Singiel znalazł się na 4. miejscu w zestawieniu najlepiej sprzedających się singli wydanych przez kobiety w historii.

Która wersja utworu podoba Wam się bardziej? Whitney Houston Dolly Parton

Autorką hitu nie jest jednak Whitney Houston. Utwór napisała i nagrała pierwotnie Dolly Parton, a kompozycja miała inny charakter. Piosenka country, którą scoverowała Houston nabrała dużo bardziej romantycznego i balladowego wydźwięku.