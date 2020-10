Przejechał pieszego podczas egzaminu na prawo jazdy. Zdał

Egzamin na prawo jazdy to dla wielu jeden z najbardziej oczekiwanych sprawdzianów w życiu młodych ludzi. Równocześnie jest to bardzo stresujący test, od którego zależy, kiedy wreszcie usiądziemy za kółkiem i wybierzemy się na samodzielną przejażdżkę. Zdanie egzaminu za pierwszym razem to rzadkość, a rekordziści podchodzą do próby nawet ponad sto razy.

Przejechał pieszego na egzaminie i go zdał

Podczas egzaminów dzieją się różne nieprzewidywalne rzeczy. Jednych stres motywuje do skupienia, a innych rozprasza, przez co zapominają o podstawowych zasadach panujących na drodze. Jak czytamy na wrc.net.pl, jeden z użytkowników portalu DriveTribe kolekcjonuje najciekawsze historie z egzaminów na prawo jazdy. Z 60 anegdot wybrał według niego najciekawszą.

Faktycznie, opowieść brzmi nieprawdopodobnie. Pewien człowiek aspirujący do miana kierowcy nieźle radził sobie na drodze do połowy trwania egzaminu. Wówczas rzekomo przed maskę auta wybiegł mu pieszy, który najprawdopodobniej był pod wpływem alkoholu. Jak wynika z historii, stanął przed samochodem, krzyczał i wyzywał kierowcę oraz jego egzaminatora.

Przyszły kierowca postanowił nie przejmować się sytuacją i odjechać. Jednak po wciśnięciu gazu, najprawdopodobniej nieumyślnie przejechał pieszemu po stopie. Egzaminator dość zaniepokojony postawą pijanego mężczyzny przymknął oko na zdarzenie i z wdzięcznością zaliczył kierowcy egzamin.