Przepowiednia Aidy na 2022 rok. "Moment przejścia ze starego do nowego świata"

Od niepamiętnych czasów ludzie zadają sobie pytanie, kiedy nastąpi koniec świata — z niepokojem patrzą w przyszłość i wypatrują znaków zapowiedzianych w świętych księgach i proroctwach. Jednym słowem temat przepowiadania przyszłości znany jest tak długo, jak daleko sięga historia ludzkiej cywilizacji.

Aida Kosojan-Przybysz pochodzi ormiańskiej rodziny. Obie jej babcie również były jasnowidzkami. Wizjonerka wielokrotnie trafnie przepowiedziała, co wydarzy się w naszym kraju i na świecie.

Kobieta twierdzi że zobaczyła w swoich wizjach m.in. wielką powódź w Polsce, akcje blokad dróg Andrzeja Leppera, katastrofę smoleńską i śmierci prezydenta, Lecha Kaczyńskiego. Na 2019 rok powiedziała, ze to "rok, gdzie coś się kończy" i "ostatni rok takiego świata, jaki znamy". Jej czytelnicy uznali że była to zapowiedź pandemii. Profetka mówiła również o "nowych paszportach".

Zdaniem Aidy 2022 rok ma być "Rokiem Korytarza". Aida w rozmowie z wprost.pl zdradziła, co nas czeka w niedalekiej przyszłości.

To czas, w którym będziemy podejmować ważne decyzje, moment przejścia ze starego do nowego świata, zmiany pracy, partnera czy też kraju zamieszkania. To czas przemiany wewnętrznej. Wchodząc w korytarz, zastanawiamy się, dokąd nas doprowadzi. Dla niektórych może być wyjątkowo kręty. Od intuicji i spostrzegawczości zależy to, dokąd dotrzemy. Możemy być zapraszani w różne miejsca. Są drzwi właściwe i te, które kuszą. Musimy widzieć, słyszeć i dokonywać racjonalnych wyborów. Nie wystarczy upór w dążeniu do celu. Aby być szczęśliwym, nie wolno działać odruchowo, bo możemy zabłądzić.