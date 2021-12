Przepowiednia Billa Gatesa. Koniec pandemii i powstanie internetu przyszłości

Bill Gates już w 2015 roku bił na alarm, ostrzegając przed nadchodzącą pandemią. Teraz zapowiedział kiedy koronawirus przestanie zbierać swoje żniwo.

Przepowiednia Billa Gatesa: Koniec pandemii

Przewidywania Gatesa z 2000 roku, opisujące zmiany na świecie w ciągu kilkunastu lat, okazały się być przerażająco trafne. Obecnie mężczyzna twierdzi, że pandemia Covid-19 zakończy się w 2022 roku. Zdaniem miliardera w drugiej połowie 2022 roku zgony z powodu Covid będą mniej powszechne niż zgony z powodu grypy.

Jednak zdaniem Gatesa stanie się to wyłącznie w przypadku gdy nie będą pojawić się nowe, niebezpieczne warianty wirusa.

Przepowiednia Billa Gatesa: Powstanie internetu przyszłości

Bill Gates twierdzi, za 2-3 lata spotkania w metaverse będą naszą codziennością.

Przewiduję, że w ciągu najbliższych dwóch lub trzech lat większość wirtualnych spotkań przeniesie się z dwuwymiarowych siatek obrazu z kamery do metaverse, przestrzeni 3D z cyfrowymi awatarami Bill Gates

Czym jest metaverse?

Metaverse ma być trójwymiarową wersją Internetu. Nad innowacją pracuje m.in. firma Marka Zuckerberga. Obecnie użytkownicy gogli wirtualnej rzeczywistości Oculus Quest 2 mogą pobrać aplikację Horizon Worlds, która jest namiastką powstającego metaverse.

Metaverse nazywany jest internetem przyszłości. Jak dotąd internet służył nam do sprawdzania poczty, oglądania serwisów społecznościowych, wideo, streamingów czy zakupów. Nowy wymiar sieci ma wykorzystywać technologię rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Zamiast "oglądać internet”, użytkownicy metaverse będą mogli w nim być jak również go tworzyć.

Gates "przepowiedział" trafnie wiele rzeczy. W 1999 roku w książce pod tytułem "Business @ the Speed of Thought: Using a Digital Nervous System" opisał kilkanaście proroctw dotyczących przyszłości. Wśród nich znalazły się między innymi historie powstania porównywarek cenowych, urządzeń mobilnych, płatności przez Internet, zdalnej opieki medycznej, automatycznie dopasowanych reklam, popularności mediów społecznościowych i wiele innych używanych obecnie na co dzień innowacji czy wynalazków.

Źródło: Dobre Programy, Forsal.pl