Przepowiednia Davida Attenborougha z filmu "Życie na naszej planecie": Koniec świata może nastąpić już wkrótce

David Attenboroug stworzył blisko siedemdziesiąt lat temu pierwszy program przyrodniczy. Wyznaczył w ten sposób kierunek popularyzowania przyrody i wiedzy o Ziemi w telewizji. Mimo że skończył 94 lata, stale angażuje się w nowe projekty. Jego ostatnim dziełem jest film "David Attenborough: Życie na naszej planecie", który od 4 października jest dostępny na Netfliksie.

Kiedy nastąpi koniec świata? David Attenboroug twierdzi, że już wkrótce

Bardzo wyjątkowy dokument wyprodukowany przez nagradzaną wytwórnię Silverback Films specjalizującą się w filmach przyrodniczych oraz globalną organizację ekologiczną WWF opowiada o naszej planecie z perspektywy człowieka, który zna świat natury lepiej, niż ktokolwiek inny. Obraz jest świadectwem życia słynnego biologa i swojego rodzaju przepowiednią dla ludzkości.

Attenborough zwiedził każdy kontynent, zbadał najdziksze miejsca na Ziemi i udokumentował życie najróżniejszych stworzeń. Teraz stworzył film, który jest świadectwem jego życia. I przypuszczalnie ostatnim ostrzeżeniem dla ludzkości.

- mówi słynny podróżnik.

Attenborough stał się mimowolnym świadkiem przerażających zmian i szkód, jakie wyrządzili Ziemi ludzie.

" W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat zniknęło 60 proc. gatunków dzikich zwierząt. "

– poinformował w 2019 Attenborough. Wtedy również zapowiadał, że kluczowe dla życia na naszej planecie będzie następne dwadzieścia lat.

" Dowody widać na każdym kroku. Stało się to za mojego życia. Widziałem to na własne oczy. Ten film to moje zeznanie jako świadka i moja wizja przyszłości. Historia o tym, jak popełniliśmy największą pomyłkę, i jak - o ile zadziałamy teraz - możemy ją naprawić. "

- twierdzi popularyzator wiedzy przyrodniczej na świecie.

Attenborough zachęca również do obejrzenia swojego wstrząsającego filmu i opamiętanie się w porę:

" Prowadzimy to konto, ponieważ wierzymy, że możemy wprowadzić zmiany i uratować naszą planetę. Dlatego zrobiliśmy ten film. Ale musimy to zrobić razem. Więc kto jeszcze musi to zobaczyć? Twoja mama lub tata, kolega, lider biznesu, polityk czy sąsiad? "

David Attenborough urodził się 8 maja 1926 roku w Londynie. W tym czasie Ziemię zamieszkiwało 2,3 miliarda ludzi, a 66 proc. jej powierzchni wciąż była pokryta przez dzicz. Przez całe życie przyglądał się wszystkim postępującym zmianom i przeobrażeniom. Obecnie naszą planetę zamieszkuje 7,8 miliarda ludzi, a dzikie, dziewicze tereny skurczyły się do 35 procent.

" Przez cztery miliardy lat istnienia życia do masowego wymierania doszło pięć razy. Przy ostatnim, które doprowadziło do wyginięcia dinozaurów, Ziemia straciła około 75 proc. żyjących wówczas gatunków. Choć w uproszczeniu zwykliśmy kojarzyć je z uderzeniem meteorytu, bezpośrednią przyczyną tzw. wymierania kredowego był katastrofalny wpływ, jaki to zdarzenie wywołało na globalne środowisko. "

- mówi w filmie David Attenborough.

Podobna w skutkach katastrofalna czeka nas obecnie. Ludzkość doprowadziła do podniesienia się średniej temperatury na Ziemi o jeden stopień. Jest to największy skok w przeciągu ostatnich 10 tys. lat.

Jak twierdzi autor filmu, grozi nam koniec świata spowodowany katastrofą klimatyczną i jeśli szybko nie zaczniemy działać ludzkość wyginie.