Przepowiednia gruzińskiej jasnowidz z 2008 roku spełnia się na naszych oczach? "Wszyscy to zobaczycie!"

Lela Kakulia pochodzi z Gruzji, jest astrolożką i jasnowidz. Profetka już dawno temu przewidziała upadek Rosji i wielkie problemy Putina. Serwis tia.ge przypomniał ostatnio jej słowa, a stara przepowiednia rozpaliła internet. Co wieszczy w swoich wizjach gruzińska jasnowidz?

Lela Kakulia w 2008 roku przewidziała trafnie obecną sytuację polityczną Rosji?

Kobieta zajmuje się przepowiadaniem przyszłości od lat. Kakulia publikuje obecnie swoje przepowiednie na Facebooku. Niedawno portal TIA przypomniał jej słowa sprzed 14 lat dotyczące upadku Putina.

Świat nienawidzi Rosji. Że trzeba ją zdemontować i osłabić, wszyscy zdają sobie z tego sprawę i zaczynają się prawdziwe bitwy. Widzę, że Rosja tak zdenerwuje Europę, że surowe sankcje nie pozostaną niezauważone. Poczekajcie chwilę, a wszyscy to zobaczycie.

Wieszczka powiedziała również, do czego doprowadzi "cynizm, ironia, bezczelność" Putina:

Rosyjski cynizm, ironia, bezczelność nie potrwają długo. Widzę i słyszę to tak wyraźnie. Taki ambitny prezydent. Wiem na pewno, że Rosja zginie. Tak, rozpadnie się na proste mnożniki.

Co ciekawe profetka twierdziła, że to właśnie jej ojczyzna odegra istotną rolę w zatrzymaniu Putina.

Widzę Gruzję stojącą na nogach. Stanie się to bardzo szybko. Widzę też, że armia gruzińska jest lepiej uzbrojona niż wcześniej, jest w dobrej formie. Widzę, że zachodzą zmiany i podczas gdy Rosja zaczyna awanturować się, na czele stanie armia gruzińska, która była już sto razy wzmacniana. Tak, to armia, która złamie nos Rosji

- mówiła we wrześniu 2008 roku.

Dalsze fragmenty przepowiedni sprzed 14 lat są jeszcze bardziej intrygujące. Lela Kakulia odnosi się w nich do konsekwencji, jakie ma ponieść Rosja.

Płonie północ. "Wielka Rosja" nie będzie w stanie tego powstrzymać. Widzę, jak w przyszłości tonie jak Titanic. Wizerunek Rosji na świecie jest zerowy. Nikt im nie ufa, nikt nie chce współpracować z Rosją. Świat odwróci się od Rosji, nie zrezygnuje z niczego.

To nie koniec przepowiedni astrolożki na temat Rosji. Kobieta rok później przewidziała, że obywatele odwrócą się od swojego prezydenta i będą demonstrować na ulicach miast.

Widzę wielkie wiece. Cała Rosja wychodzi z hasłami: "Precz z Putinem!". Ludzie krzyczą, że polityka Kremla niszczy naród rosyjski. W Moskwie zgromadzą się ogromne energie. To bardzo niebezpieczne dla Kremla. To, co zasiejesz, to zbierasz. Więc widzę wielkie niepowodzenia w polityce rosyjskiej.

- powiedziała w 2009 roku

Powtarzam: widzę, że Rosja przegra! Przegra też na Kaukazie. Rosja nadal będzie musiała odstąpić gruzińskie terytoria. Nagle światowa polityka zmieni się tak radykalnie, że sami Rosjanie zrozumieją, że czas położyć kres bezczelności i grać bez łamania zasad. Taka polityka bardzo ich zawiodła i to wszystko stanie się bardziej widoczne w najbliższej przyszłości.

- wieszczyła Kakulia.

