Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. Jaka będzie pogoda w Boże Narodzenie i Sylwestra 2021?

Nadprzyrodzone zdolności Krzysztofa Jackowskiego od lat fascynują wielu Polaków. Jackowski prowadzi swój własny, bardzo popularny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Udziela także mnóstwo wywiadów do gazet i telewizji. Tym razem o pogodzie w Boże Narodzenie i Sylwestra opowiedział dla Super Expressu.

Tym razem ogromne grono jego fanów z niemałym zdziwieniem przeczytało prognozę pogody na nadchodzącą końcówkę miesiąca. Ulubiony jasnowidz wszystkich Polaków przepowiedział, co czeka nas pod koniec grudnia 2021.

Ja mam takie wrażenie, że ten podmuch zimy teraz co mam on zelżeje. I teraz ja mam wrażenie, że święta Bożego Narodzenia będą takie pod jesień bardziej podchodziły. To jest jeden z chłodniejszych miesięcy w roku, no więc ciężko to powiedzieć. W górach na pewno będzie inaczej i tu, gdzie ja mieszkam, będzie inaczej. Ogólnie nie będzie jakieś tęgiej zimy w okresie świąt. Będzie bardziej aura jesienna. Takie ja mam wrażenie. Zima przyjdzie, ale moim zdaniem taka konkretna zima przyjdzie już w dużej końcówce grudnia, czyli w tym okresie przed sylwestrem. Taka konkretna zima to zacznie się 10-15 stycznia. To taka mocna będzie zima. Rok 2022 będzie rokiem przełomu na minus, być może na plus. Chociaż wszystko wskazuje na to, że na minus. Niestety 2022 rok będzie rokiem bardzo złym przez wydarzenia, które się skumulują w tym roku, ale może potem będzie lepiej. Zobaczymy. Ja to mówię bardzo ogólnikowo.