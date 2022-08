Przepowiednia jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego spełnia się na naszych oczach? "Duże skażenie wody"

Najbardziej znany polski jasnowidz Krzysztof Jackowski pozostaje w stałym kontakcie z fanami. Profeta prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania, występuje w programie Krzysztofa Woźniaka "Wideoprezentacje" a także udziela wielu wywiadów.

Uczestnicy wirtualnych seansów z jasnowidzem mogą mu zadawać pytania, na które ten odpowiada w czasie rzeczywistym. Polacy pytają o wszystko - od kwestii dotyczących polityki, zdrowia, koronawirusa po miejsca pobytu osób zaginionych czy pogodę.

Jak się okazuje, słynny jasnowidz często trafnie przewiduje różne rzeczy. Kilka miesięcy temu pan Krzysztof doświadczył wizji, w której zobaczył skażenie wody.

Powiem państwu, że przez to, że nie widzę punktu, który ma to spowodować, to może to oznaczać, że jest to punkt niezauważalny. Ja już wam dawałem znać wcześniej, dlaczego w wizji ciężko byłoby zrozumieć zarazę. Bo to jest wróg, którego nie widzimy. Dlaczego trudno byłoby zrozumieć destabilizację kraju lub krajów, gdyby mogło chodzić na przykład o napromieniowanie, o skażenie środowiska? [...] Bo to jest też wróg niezauważalny. On może przyjść nawet z frontem atmosferycznym. Może gdzie indziej być skażenie, ale to skażenie przejdzie z pogodą. A może to nie będzie pełna destabilizacja państwa, tylko ludzie będą datki na kogoś dawali. Może ludzie z dobrej woli będą dawali na innych ludzi? To będzie takie wsparcie. Krok dobroduszności. To oznacza, że przejdziemy jakiś kataklizm. Czy spowodowany ręką ludzką, czy naturą, ale to będzie kataklizm