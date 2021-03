Przepowiednia wnuczki Stalina. Kiedy rozpocznie się III wojna światowa?

Chrese Evans z Portland w stanie Oregon wcześniej nazywała się Olga Peters. Jest córką Swietłany Alliłujewej. Matka Chrese była jedyną córką Józefa Stalina.

Wnuczka Józefa Stalina

Swietłana Alliłujewa w 1966 roku uciekła z ZSRR do Stanów Zjednoczonych, potępiła działania ojca i wyszła za amerykańskiego architekta. Niedługo potem urodziła się Chrese - jako Olga. Córka Stalina zmarła w 2011 roku. Oprócz niej dyktator miał jeszcze dwóch synów.

Olga przez wiele lat żyła w przekonaniu, że jej dziadek był jednym ze zwycięzców drugiej wojny światowej tuż obok Winstona Churchilla i Franklina Delano Roosevelta. Gdy matka w końcu wyjawiła córce prawdę, kobieta odcięła się całkowicie od swojej przeszłości.

Dla mnie Stalin był jedną z trzech osób na zdjęciu tych, którzy wygrali drugą wojnę światową: Churchill, Roosevelt i on! Pewnego razu mama poprosiła mnie, żebym usiadła i uważnie jej wysłuchała. Od niej dowiedziałam się o jego zbrodniach.

- mówiła w rozmowie z gazetą "Komsomolskaja Prawda" Chrese.

Wnuczka Stalina twierdzi, że potrafi przewidywać przyszłość

Jak twierdzi Evans, dar jasnowidzenia otrzymała po pokonaniu nowotworu piersi w 2016 roku. To właśnie wtedy ujawnić się miały jej rzekome zdolności paranormalne. Nagle stała się medium i potrafiła przewidzieć przyszłość. Jej specjalizacją jest przewidywanie trzęsień ziemi i odnajdowanie osób zaginionych. Według słów profetki w snach ukazują się jej mapy, na których jej palec sam wskazuje, w których niebawem dojdzie do kataklizmu. Kobieta miała podobno trafnie przepowiedzieć trzęsienie ziemi w Meksyku oraz erupcję wulkanu Agung na wyspie Bali. Obecnie kobieta mieszka nadal w Portland i jest właścicielką małego antykwariatu specjalizującego się w handlu magicznymi przedmiotami. Uwielbia również piercing i tatuaże.

Chrese Evans twierdzi także, że ma kontakt ze swoim nieżyjącym dziadkiem, Józefem Stalinem. I to właśnie on zdradził jej datę wybuchu III wojny światowej. Proroctwo wnuczki Stalina różni się jednak znacząco od przepowiedni Baby Wangi, Krzysztofa Jackowskiego czy Nostradamusa. Według słów Evans III wojna światowa rozpocznie się w chwili, gdy dojdzie do zniszczenia daczy jej dziadka, zlokalizowanej w Kuncewie nad brzegiem rzeki Moskwa. To właśnie w tym miejscu zmarł Józef Stalin.

Data przepowiedni zbiega się ze śmiercią Stalina?

Oficjalną datą śmierci Stalina jest 5 marca 1953 roku. Jednak w 2008 rosyjski historyk Nikołaj Dobriusza odnalazł w tajnym archiwum, FSB dokumenty mogące świadczyć o tym, że wydarzenia w Kuncewie mogły być mistyfikacją, a wszyscy ich świadkowie byli wspólnikami największego spisku w dziejach Rosji. Dobriusza stwierdził, że z zeznań ochrony dyktatora wynika, że znaleziono go leżącego przy stole już rankiem 1 marca. Co istotne dokładnie w rocznicę tej drugiej (domniemanej daty śmierci) kobietę nawiedził proroczy sen dotyczący wojny.

Należy wspomnieć, że w Rosji bardzo popularna jest legenda, według której druga wojna światowa rozpoczęła się po tym, jak grobowiec zdobywcy Timura (Tamerlana) został otwarty 21 czerwca 1941 roku. Podobno na kamieniu grobowym widniał napis, że szczątki zmarłego nie powinny być ruszane i poniewierane, a tych, którzy to uczynią, spotka nieunikniona kara.

