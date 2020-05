Na przestrzeni lat w historii świata pojawiło się wiele tajemniczych przepowiedni i proroctw. Najczęściej dotyczą one daty końca świata - tak jak apokaliptyczna wizja trzech dni mroku. Rozmaite teorie na temat losów ludzkiej cywilizacji wygłasza wielu znanych jasnowidzów: Baba Wanga, św. Malachiasz czy Krzysztof Jackowski.

Tajemnicza brama w Małopolsce odlicza czas, który pozostał do końca świata

Jedną z największych atrakcji w Ojcowskim Parku Narodowym jest Brama Krakowska. Jej kolumny powstały z odpornych na wietrzenie bloków jurajskich wapieni skalistych o wysokości ok. 15 metrów, przy czym lewa kolumna jest nieco wyższa niż prawa.

Położona na skrzyżowaniu szlaków turystycznych Brama Krakowska jest chętnie odwiedzana przez turystów. Niedaleko obiektu znajduje się słynne Źródełko Miłości oraz Jaskinia Krowia. Przechodząc przez "bramę" można dojść do Groty Łokietka, o której również krążą różne miejscowe legendy.

Nazwa tego niezwykłego naturalnego tworu wiąże się z geograficznym położeniem tego miejsca. Rejony Ojcowa przez wieki znajdowały się na trasie handlowej. Prowadził tędy bardzo uczęszczany szlak kupiecki z Krakowa na Śląsk. Wrota bramy otwierały się na dolinę, dlatego mówiono, że jest to brama do Krakowa. Brama powstała w wyniku procesów erozyjnych, które intensywniej zachodziły na spękaniach ciosowych, którymi spływała woda. W dalszych etapach dołączyły się zjawiska krasowe i wietrzenie mechaniczne.

Przepowiednia z Małopolski: Kiedy nastąpi koniec świata?

Jak głosi stara przepowiednia, odległość dzieląca kolumny Bramy Krakowskiej z roku na rok stale się zmniejsza. Gdy skały całkowicie się zamknął, nastąpi koniec świata. Dlatego też przechodzący przez "wrota" umieszczają pod nimi grube patyki, starając się tym samym odsunąć w czasie nadchodzący koniec świata.

W niewielkiej odległości od Bramy Krakowskiej znajduje się Jaskinia Ciemna. Odnaleziono w niej najstarsze szczątki człowieka na terenie Polski. Są to kości dłoni należące do neandertalskiego dziecka. Znalezisko ma ponad 100 tys. lat.

