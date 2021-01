Przepowiednie Ojca Pio. Czy proroctwo z 15 stycznia 1957 roku właśnie się spełnia?

Święty Ojciec Pio jest jednym z najbardziej znanych i fascynujących współczesnych wizjonerów. Bardzo wiele osób, które miały osobisty kontakt zakonnikiem, może poświadczyć o jego nieprawdopodobnych zdolnościach.

Przepowiednie Ojca Pio

Pio z Pietrelciny, znany jako Święty Ojciec Pio, urodził się 25 maja 1887 w Pietrelcinie. Jako 15-latek wstąpił do zakonu kapucynów i został zakonnikiem. Znany jest przede wszystkim ze swoich stygmatów, których doświadczał przez 50 lat. Przypisuje mu się również wiele cudów, liczne uzdrowienia, lewitacje, a nawet bilokacje (możliwość jednoczesnego przebywania w dwóch różnych miejscach). Zmarły przed ponad 50 laty zakonnik był wizjonerem, którego przepowiednie są do dziś analizowane. Święty Kościoła katolickiego miał wiele wizji, ale najbardziej przerażająca pochodzi z 15 stycznia 1957 roku. Co zawiera przesłanie?

W książce "Świat objawiony" Zbigniew Kozłowski przywołuje wizję Ojca Pio, w której ukazuje mu się Jezus Chrystus zapowiadający koniec świata. Wszystko rozpocznie się burzą i ognistym deszczem:

Przybędę na ten świat przepełniony grzechem w towarzystwie przerażającego wycia grzmotów. Przybędę w mroźną zimową noc. Gwałtownie wzmagające się wiatry poprzedzą ogromne zamieszanie na świecie – Ziemia będzie drżeć wskutek niezwykle silnych wstrząsów. Pioruny i błyskawice z ognistych chmur będą zapalać i obracać w pył wszystko, co było związane z grzechem i było nim zniewolone lub przezeń zagrożone. Wszystko to zostanie zniszczone. Powietrze będzie przesycone gryzącymi gazami. Duszące opary oraz uderzenia trąb powietrznych zaczną niszczyć wszystko. Najwspanialsze budowle legną w gruzach. Od Budapesztu do Norymbergi i od Drezna do Berlina linie te zajęte będą wojskiem. (…) Wskutek powodzi zginą wsie i miasta. Południowa Anglia z północnym brzegiem zniknie, Szkocja ocaleje. Na zachodzie ziemia zniknie, a powstaną nowe lądy. Zginą Nowy Jork i Marsylia. Paryż będzie zniszczony w dwóch trzecich. Reisten, Augsburg, Wiedeń zostaną oszczędzone. Augsburg i kraje na południe od Dunaju nie odczują skutków wojny. Dam wam następujące znaki i instrukcje, w ten sposób możecie być przygotowani na nadchodzące wydarzenia: Noc będzie bardzo zimna, a wiatr zacznie przeraźliwie huczeć i wyć. Po krótkim czasie usłyszycie grzmoty. Zamknijcie wszystkie drzwi i okna i z nikim nie rozmawiajcie z zewnątrz. Padnijcie przed krzyżem, żałujcie za grzechy i błagajcie o opiekę Mojej Matki

Ojciec Pio przepowiada koniec świata

Zdaniem wielu analityków przerażające czasy już nadeszły. W wizji jest mowa o tym, że przyjście Jezusa mają poprzedzić ogniste strumienie spadające z nieba na ziemię. Jak twierdzą interpretatorzy owe "ogniste strumienie" to spadające na Ziemię meteory. Po upadku meteoru 15 lutego 2013 roku w Czelabińsku po raz pierwszy powiązano słowa przepowiedni z tym zjawiskiem. Jednak coraz częściej słyszymy o meteorach spadających na naszą planetę. Jeśli prześledzimy informacje z ostatnich miesięcy, uświadomimy sobie, jak bardzo wzrosła ilość obserwacji dużych obiektów wchodzących w ziemską atmosferę.

Do ostatniego, głośnego incydentu doszło 23 grudnia 2020 roku w rejonie miasta Yushu w północno-zachodnich Chinach. Ogromna kula ognia przecięła niebo zamieniając chwilowo noc w dzień. Według chińskiego Centrum Sieci Trzęsień Ziemi, meteoryt wylądował w pobliżu granicy między okręgami Nangqian i Yusu o godzinie 07:25 rano.

Poza tym przyjście Jezusa mają poprzedzić burze, trzęsienia ziemi, powodzie i inne katastrofy naturalne, występujące kolejno w różnych krajach. Rok 2020 obfitował w tragiczne wydarzenia. Ziemie nawiedziły trzęsienia, pandemia koronawirusa i ogromne pożary między innymi w rejonie elektrowni w Czarnobylu, Australii a także w Polsce. Wybuchały wulkany, plony pustoszyła wyjątkowo żarłoczna szarańcza, szalały niespotykane tornada i tragiczne w skutkach mrozy. Jak się okazuje nawet ruch kołowy naszej planety był w 2020 roku nietypowy. W 2020 roku Ziemia kręciła się najszybciej od 50 lat.

Zobacz również: W 2020 roku Ziemia kręciła się najszybciej od 50 lat. Teraz przyspieszy jeszcze bardziej