Przerażająca niespodzianka! Mieszkanka Warszawy znalazła w domu olbrzymiego ptasznika [ZDJĘCIE]

Uwaga, jeśli masz arachnofobię, nie czytaj dalej tego artykułu! A może właśnie przeczytaj, bo dowiesz się, co robić, kiedy w Twoim mieszkaniu ni stąd, ni zowąd pojawi się wielki, egzotyczny pająk. Pewna Warszawianka przeżyła przerażające spotkanie z nieproszonym, ośmionogim, włochatym gościem.

Ptasznik w domu - Warszawianka znalazła egzotyczne zwierzę na ścianie

Zbliża się jesień, więc to normalne, że w naszych domach będziemy spotykać coraz więcej pająków. Te stawonogi, które nauczyły się koegzystować z ludźmi, bardzo często zaszywają się na zimę w budynkach, by w spokoju przetrwać mroźny okres w roku. Co innego jednak krzyżak, zyzuś tłuścioch czy kątnik, a co innego wielki ptasznik!

Jak podaje portal metrowarszawa.pl, kobieta mieszkająca na Pradze Południe wróciła do swojego domu ze spaceru. Po powrocie dokonała przeraźliwego odkrycia. Na jednej ze ścian jej mieszkania przy ulicy Łukowskiej siedział przedstawiciel ptasznika olbrzymiego (Lasiodora parahybana). Reakcja Warszawianki była natychmiastowa. Uciekła na klatkę schodową i natychmiast zadzwoniła po straż miejską.

Służby wysłały ekopatrol, który schwytał ptasznika i przetransportował go do warszawskiego ogrodu zoologicznego. Strażnicy miejscy opisali całą sytuację w oficjalnym komunikacie.

" Cały spokój wieczornego spaceru mieszkanki ulicy Łukowskiej natychmiast prysł, gdy zobaczyła, kto zjawił się w jej mieszkaniu podczas chwilowej nieobecności. Nieproszony gość chodził po ścianie w przedpokoju. (...) Tam [w zoo - przp. red.] potwierdzono, że mieszkanie kobiety odwiedził ptasznik olbrzymi "

Nie wiadomo skąd egzotyczny okaz wziął się na Pradze Południe. Prawdopodobnie któryś z mieszkańców budynku hodował ptasznika i zwierzę najzwyczajniej w świecie uciekło. Trudno bowiem zakładać, że Warszawę opanuje wkrótce plaga wielkich pająków. Nasz klimat nie pozwoliłby przetrwać ptasznikowi zimy.

Ptasznik olbrzymi - co to za zwierzę?

Ptaszniki olbrzymie w naturze występują jedynie w stanie Paraíba w Brazylii, ale można spotkać je na całym świecie, ponieważ są popularne jako zwierzątka domowe. Jest to jeden z największych współczesnych pajęczaków. Rozpiętość odnóży dojrzałej samicy może osiągać nawet do 30 centymetrów długości. Ciało natomiast może mierzyć aż 10 centymetrów. Zazwyczaj ptaszniki olbrzymie są koloru czarnego, ale zdarzają się też osobniki brunatne, brązowe i szare. Ich ciało pokrywają jasne włosy. Jest jadowity, ale toksyna nie jest w stanie zabić zdrowego człowieka. Ich formą obrony są włoski parzące, które zwierzęta wyczesują z odwłoka. Jak wszystkie pająki, ptaszniki są drapieżnikami, polującymi głównie na małe owady i kręgowce.

