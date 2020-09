Przerażająca eksplozja. Samochód elektryczny wybuchł podczas ładowania [WIDEO]

Samochody elektryczne mają ogromną przewagę nad tradycyjnymi autami - są o wiele bardziej ekologiczne. Zasila je odnawialne źródło energii, jakim jest prąd. Nie oznacza to jednak, że są odporne na wybuchy i ogień. Udowadnia to niedawno zarejestrowane nagranie, które może zjeżyć włos na głowie.

Wybuch samochodu elektrycznego podczas ładowania

Świat idzie do przodu. Coś, co było standardem dla naszych rodziców, powoli odchodzi do lamusa i zostaje zastąpione nowoczesnymi, ekologicznymi o wiele bardziej zaawansowanymi technologicznie odpowiednikami. Czasem nawet najbardziej odpowiedzialnym firmom zdarza się jednak popełnić błąd, który może zakończyć się tragicznie.

Chociaż w samochodach elektrycznych nie ma łatwopalnego paliwa, te urządzenia również mogą doprowadzić do eksplozji. Podczas awarii baterii pojazdu skutki mogą być takie same jak w przypadku podobnej awarii smartfona. Jednak efekt wybuchu auta jest o wiele bardziej niebezpieczny. Przekonał się o tym właściciel elektrycznego samochodu. Pojazd wybuchł podczas ładowania.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Chinach. Wadliwym samochodem okazał się BAIC EX360. Powyższy materiał został nagrany przez osobę mieszkającą nieopodal stacji, na której eksplodował samochód. Udało się nawet uchwycić moment, w którym auto jest rozrywane przez siłę wybuchu. Na szczęście w pobliżu nie znajdowała się żadna osoba i poza pojazdem nikt nie ucierpiał.

Tragedii uniknięto dzięki właścicielowi, który zawiadomił straż pożarną, gdy zobaczył, że podczas ładowania z samochodu zaczyna wydobywać się dym. Strażacy przyjechali na miejsce i zaczęli polewać auto wodą, by zapobiec pożarowi. Ogień udało się zdusić w zarodku, jednak nie wysiłki straży pożarnej nie zapobiegły silnemu wybuchowi. Eksplozja nie tylko doszczętnie zniszczyła wóz, ale również rozwaliła dach stacji paliw.

Na szczęście tego typu sytuacje raczej nie zdarzają się w Europie, gdzie samochody elektryczne podlegają różnego rodzaju atestom. Wybuchające pojazdy to raczej domena państw azjatyckich, gdzie bezpieczeństwo produktów wydaje się być sprawą drugorzędną.

