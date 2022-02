Przerażająca przepowiednia Baby Wangi dla Polski. Co wydarzy się 22.02.2022 o 22:22?

Pochodząca z Bułgarii najsłynniejsza znachorka i jasnowidząca, Baba Wanga, trafnie przepowiedziała śmierć Stalina, rozpad Związku Radzieckiego oraz atak na World Trade Center 11 września 2001 roku. Jej kolejna straszna przepowiednia spełnia się na naszych oczach!

Baba Wanga. Co wydarzy się 22.02.2022 o 22:22?

Od niepamiętnych czasów ludzie zadają sobie pytanie, kiedy nastąpi koniec świata — z niepokojem patrzą w przyszłość i wypatrują znaków zapowiedzianych w świętych księgach i proroctwach. Jednym słowem temat przepowiadania przyszłości znany jest tak długo, jak daleko sięga historia ludzkiej cywilizacji.

To właśnie dziś kalendarze pokazują ciąg liczb 22.02.2022. Według interpretatorów proroctw Baby Wangi dziś o 22:22 ma nastąpić moment, który zmieni losy ludzkości. Równiez zdaniem wielu astrologów w tej godzinie ma uwolnić się wielka energia. Nie do końca wiadomo czy pozytywna.

Jak twierdziła w swoich przepowiedniach kobieta, zwana Nostradamusem Bałkanów, 22 lutego 2022 roku ma dojść do niebywałych wydarzeń:

Putin stanie się "władcą świata" i doprowadzi do ponownego zjednoczenia niektórych państw z Federacją Rosyjską. Umocni też relacje z Chinami. Baba Wanga

Baba Wanga o losach Polski

Przepowiednia Baby Wangi mówi wyraźnie o powrocie krajów Europy Środkowo-Wchodniej do Rosji, a Putina nazywa "władcą świata". We wczorajszym orędziu Władimir Putin uznał niepodległość Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Oświadczył także, że Ukraina to "nieodłączna część" historii Rosji i jej przestrzeni kulturowej. Ukraińców zaś nazwał "towarzyszami" i "bliskimi ludźmi". Według tej przepowiedni zagrożona może być również Polska, której również może zagrażać Rosja.

Co ciekawe przeczucia słynnej mistyczki potwierdza również Siergiej Kostornoj, inny bułgarski jasnowidz. Jak twierdzi mężczyzna, zbieg wielu dwójek może być niebezpieczny.