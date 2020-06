Przerażająca przepowiednia Mitara Tarabića dotycząca III wojny światowej: "Palący się ludzie będą spadali z nieba"

Proroctwa Mitara Tarabića - żyjącego pod koniec XIX w. niepiśmiennego chłopa z serbskiej wsi Kremna krążą od wielu lat po Europie. Tarabić, który ponoć trafnie przepowiedział burzliwe losy swej ojczyzny i dwie wojny światowe przepowiedział również trzecią, która będzie o wiele straszniejsza niż dwie poprzednie.

Prognozy "Nostradamusa z Kremnej", jak nazywany jest Mitar Tarabić, nie są zbyt optymistyczne, jednak ponieważ jasnowidzący nie podawał dokładnych dat, trudno określić, kiedy mają nadejść.

Przepowiednie Mitara Tarabića dotyczące III wojny światowej brzmią naprawdę przerażająco:

Kiedy zaczną więcej medytować, zbliżą się do mądrości Boga, ale będzie już za późno, ponieważ ci źli zdążą już spustoszyć całą Ziemię, i ludzie zaczną masowo umierać. Potem ludzie zaczną uciekać z miast na wieś i będą szukali gór z trzema krzyżami i tam, wewnątrz, będą w stanie oddychać i pić wodę. Ci, którzy uciekną, ocalą siebie i swoje rodziny, ale nie na długo, ponieważ dojdzie do wielkiego głodu. Będzie dużo żywności w miastach i wsiach, ale będzie ona zatruta. Wielu będzie ją jadło z powodu głodu i umrą natychmiast. Ci, którzy będą pościć do końca, ocaleją, ponieważ Duch Święty ocali ich i będą blisko Boga. "

Kiedy wybuchnie ta okropna wojna, biada armiom, które będą latać po niebie; lepiej będzie tym, którzy będą walczyć na ziemi i wodzie. Ludzie prowadzący tę wojnę będą mieli swoich naukowców, którzy wymyślą różne dziwne kule armatnie. Kiedy one wybuchną, to zamiast zabijać rzucą zaklęcie na wszystko, co żyje - ludzi, armie i zwierzęta. To zaklęcie uśpi ich i będą spali zamiast walczyć, ale później wrócą do zmysłów. "