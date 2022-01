Przerażająca przepowiednia szparagowej jasnowidz. Kiedy skończy się pandemia?

Od niepamiętnych czasów ludzie zadają sobie pytanie, kiedy nastąpi koniec świata — z niepokojem patrzą w przyszłość i wypatrują znaków zapowiedzianych w świętych księgach i proroctwach. Temat przepowiadania przyszłości znany jest tak długo, jak daleko sięga historia ludzkiej cywilizacji.

Wróżka "Mystic Veg" wróży ze szparagów. Kobieta trafnie przepowiedziała Brexit oraz odejście z rodziny królewskiej Harry’ego i Meghan.

Zwykle moje przewidywania są trafne w około 75 do 90 procent!

Kobieta przewiduje, że wirusa SARS-CoV-2 nie uda się wyeliminować całkowicie. Jej daniem zostanie z nami na zawsze. Wprawdzie masowe szczepienia zapewniają skuteczne ograniczanie rozprzestrzeniania się choroby, lecz sam wirus nie zostanie całkowicie wyeliminowany. Ludzkość będzie musiała się dostosować i nie pozwolić mu się kontrolować.

Jemima Packington przepowiedziała również wiele innych rzeczy dotyczących naszej niedalekiej przyszłości:

"Mystic Veg" zyskała sławę, jako jedyna na świecie wróżka przewiduje przyszłość za pomocą szparagów. Jasnowidząca twierdzi, że widzi przyszłość, podrzucając w powietrze warzywa i interpretując ułożenie łodyg po upadku na ziemie. "Szparagowa wróżka" na obecnie 65 lat a zaczęła przewidywać przyszłość jako ośmiolatka. Twierdzi, że dar otrzymała od swojej ciotki, która wróżyła przy pomocy z liści herbaty. Jasnowidząca używa wyłącznie jednego rodzaju szparagów, uprawianej w Vale of Evesham odmiany Worcestershire.

