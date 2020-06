Plemię Toraja nie uznaje śmierci jako końca doczesnego życia, dlatego zgodnie z tradycją zwłoki są wykopywane i ubierane w nowe ubrania, a popsute trumny wymieniane na nowe.

Gdzie mieszkają Torajowie?

Torajowie zamieszkują tereny Tana Toraja, który jest górzystym regionem w centralnej części wyspy Sulawesi. Miejsce to słynie z pięknych krajobrazów, ciekawej architektury, a przede wszystkim niezwykłych tradycji pogrzebowych zamieszkującego go ludu Toraja. Jest to najbardziej popularne na Sulawesi miejsce wycieczek i jedno z najbardziej znanych miejsc w całej Indonezji.

Ma'nene - niezwykłe święto zmarłych w plemieniu Toraja

Ta zgoła barbarzyńska tradycja, która przeraża większość ludzi ma na celu przypomnieć o tych, którzy na co dzień nie przebywają już z rodziną.

Torajowie, choć formalnie są chrześcijanami, nadal kultywują pradawne, animistyczne praktyki i zwyczaje. Zdaniem plemienia, zmarły jest nadal członkiem rodziny, z którym trzeba się regularnie spotykać, dbać o niego i jego miejsce spoczynku.

Tajemnicze plemię uważa, że najważniejszym wydarzeniem w życiu człowieka jest pogrzeb. Dlatego musi być świętowany w odpowiedni sposób. Ostatnie pożegnania są tu niezwykle wystawnymi imprezami, na które zapraszani są nie tylko krewni i przyjaciele, ale również wioski. Prawie całe życie społeczne mieszkańców Tana Toraja jest związane z uroczystościami pogrzebowymi.

