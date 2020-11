Przerażające odkrycie na rynku w Bochni. Czy odnaleziono miejsce palenia czarownic?

Podczas prac remontowych prowadzonych na rynku w Bochni archeolodzy odkopali ludzką czaszkę. Czy należała do spalonej na stosie czarownicy?

Bochnia należy do najstarszych miast w Małopolsce. Pierwsza wzmianka o tym mieście w źródłach pisanych pochodzi z 1198 – Patriarcha Jerozolimy Aymar w piśmie potwierdził darowanie przez rycerza Mikora Gryfitę soli z Bochni klasztorowi Bożogrobców w Miechowie. Była to sól warzona, uzyskiwana z okolicznych źródeł solankowych. Złoża soli kamiennej zostały odkryte w tym rejonie w 1248 przez Wierzbiętę Gryfitę. 27 lutego 1253 król Bolesław Wstydliwy nadał Bochni prawa miejskie. Ale nie samą solą stoi historia tego pięknego, historycznego miasta.

Czarownice z Bochni

Jak czytamy na stronie bochenskiedzieje.pl w Bochni sądzono i palono na stosach czarownice. Jednym z pierwszych procesów był datowany na rok 1603 proces szynkarki Smokowej, którą oskarżyła o czary Zofia Świderska, właścicielka konkurencyjnej gospody. Na szczęście sąd uwierzył pozwanej i ją uniewinnił. Mniej szczęścia miały trzy kobiety: Regina Wierzbicka, Maryna Mazurkowa i Borucina z Niedar nad Wisłą. Wszystkie trzy zginęły na stosie w 1679 roku oskarżone o dzieciobójstwo.

Po przerażających torturach jedna z nich przyznała, że kupiła niemowlę i upozorowała swoje macierzyństwo, by zmusić ukochanego do małżeństwa. Potem podrzuciła dziecko ogrodnikowi, który za namową drugiej z kobiet zabił je, by można było sporządzić tajemnicze mikstury. Z wymuszonych zeznań wynikało, ze druga z kobiet po nasmarowaniu się miksturą, poleciała na spotkanie z diabłem.

Jak twierdza historycy oskarżonych o czary "przesłuchiwano" w podziemiach ratusza, w specjalnie do tego przygotowanej izbie tortur, zaś wyroki śmierci wykonywano na Rynku.

Czaszka czarownicy?

Jak donosi portal bochnianin.pl, w centrum Bochni znaleziono ludzką czaszkę. Odkrycia dokonali archeolodzy pracujący w północno-wschodnim narożniku bocheńskiego Rynku. Jak przypuszczają badacze, czaszka należała do kobiety, która zginęła podczas publicznej egzekucji. Oprócz czaszki znaleziono również ludzkie kości.

W chwili obecnej trwają badania, mające na celu ustalenie, czy szczątki należały do jednego człowieka i jak długo znajdowały się pod ziemią. Istnieje możliwość, że ofiara została uznana za czarownicę i z tego powodu spalona na stosie. Jak twierdzą źródła historyczne, zwyczajowo zwłoki straconych osób były grzebane w miejscu egzekucji, ponieważ nie mogły trafić do poświęconej ziemi.

Kilka metrów dalej odsłonięto konstrukcję z cegieł pokrytą wieloma warstwami popiołu. Dalsze badania mają na celu ustalenie czy mamy do czynienia z miejscem palenia czarownic. Ewentualną obecność w tych warstwach spopielonych ludzkich kości zweryfikują badania w laboratorium.

Z powodu szokującego znaleziska, zakres badań zostanie poszerzony. To opóźni zakończenie prac rewitalizacyjnych tego historycznego miejsca.

Zobacz również: Spodnie z ludzkiej skóry w Muzeum Magii i Czarów. Służyły do przerażających rytuałów.