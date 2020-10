Przerażające opowieści dzieci o ich wyimaginowanych przyjaciołach

Jakiś czas temu użytkownicy Reddita zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jaka była najbardziej przerażająca rzecz, którą usłyszeli od dzieci o ich wyimaginowanych przyjaciołach.

Przerażające opowieści dzieci

Świat dziecka znacznie różni się od świata dorosłej osoby i to pod wieloma względami – w końcu ci najmłodsi dopiero co go poznają. Użytkownicy jednego z największych portali społecznościowych zostali poproszeni o napisanie najstraszniejszej rzeczy, jaką udało się im usłyszeć od swoich dzieci. Chyba nikt nie spodziewał się aż takiego odzewu.

" Mój syn odkąd skończył trzy lata zawsze mówi mi o "przerażającym mężczyźnie", który mieszka w mojej i taty sypialni. Zaczyna się poruszać dopiero wtedy, jak on sam go odwiedza. Zrobiłam błąd, pytając go o to, jak wygląda. Mój syn opowiedział wtedy, że "on nie ma twarzy". "

- napisała w odpowiedzi na pytanie jedna z internautek.

Inna historia pochodzi od mężczyzny, którego trzyletnia córka miała wyimaginowaną przyjaciółkę imieniem Kelly. Wiele dzieci na zmyślonych przyjaciół i zdaniem psychologów jest to najzupełniej normalny etap rozwoju. Jednak historia tej rodzimy jeży włosy na głowie.

Tato trzylatki przywykł do Kelly, która miała "siedzieć" na małym, bujanym fotelu i "towarzyszyć" dziecku w zabawach. Jednak pewnego wieczoru mężczyzna i jego żona usłyszeli z ust dziewczynki przerażające słowa. Jak twierdzi ojciec, późnym wieczorem oglądał z żoną horror "Amityville" i dokładnie w momencie, gdy na ekranie widać martwą dziewczynkę z czarnymi oczodołami, trzylatka weszła do pokoju. Zamiast się wystraszyć, radośnie krzyknęła: "Ona jest kropka w kropkę jak moja Kelly!". "Jaka Kelly?!" – zapytali rodzice. "No ta martwa dziewczynka, która kiedyś mieszkała w mojej szafie" - odparło wesoło dziecko.

Następna historia pochodzi od mamy siedmiolatka. Chłopczyk twierdził, że odwiedza go tajemniczy starszy mężczyzna z siwą brodą. Dziecko nazywało go "kapitanem". Maluch twierdził również, że zjawa mówiła mu, że gdy dorośnie, jego praca będzie polegała na zabijaniu ludzi wskazanych przez "kapitana".

" Kiedy mój syn miał cztery lata, opowiadał mi, że kiedy kładzie się spać, jego wyimaginowany przyjaciel siada w kącie pokoju i oświeca pomieszczenie swoimi świecącymi czerwonymi oczami. "

- napisała na reddit.com jedna z matek.

Naprawdę straszna opowieść dotyczy dziewczynki, do której każdej w nocy przychodził obcy mężczyzna. Przychodzi do jej pokoju i nakreślał znak krzyża na jej czole. Pewnego dnia dziecko zobaczyło zdjęcie swojego dziadka, który zmarł 16 lat wcześniej.

" To jest mężczyzna, który przychodzi do mojego pokoju nocą! "

- wykrzyknęła dziewczynka.

" Kiedy mój syn był jeszcze młodszy, zachowywał się tak, jakby rozmawiał z kim z zaświatów. Pewnego dnia moja mama usłyszała, jak powiedział "Nie mogę go zabić! On jest moim jedynym tatą". "

- relacjonuje kolejna internautka.

A oto historia dziewczynki, która w wieku 7 lat, miała niewidzialną koleżankę, Emily. Tajemnicza postać mieszkała w szafie, miała długie czarne włosy i nosiła starą, czarną sukienkę. Siedmiolatka całymi dniami siedziała w jednym miejscu i rozmawiała ze swoją "koleżanką", a do członków rodziny odzywała się niechętnie. Kiedy przerywano jej dziwne praktyki, dziewczynka wpadała w złość i stawała się agresywna. Syczała wtedy nie swoim głosem i zmieniała się na twarzy.

Kontakty z Emily ustały, gdy rodzina przeprowadziła się do innego domu, jednak po wielu latach, dorosła już dziś kobieta twierdzi, że Emily nienawidziła jej rodziców oraz starała się nastawić ją przeciwko nim.

" Kiedy mój brat uczył się mówić, złapał za młotek i wczołgał się na sofę, na której spał tata, pochylił się nad nim i wyszeptał mu do ucha jedno ze swoich pierwszych zdań, które brzmiało "rozbić tacie głowę". "

- napisał inny z użytkowników reddit.com.

Pewna nauczycielka na stażu opowiedział o dialogu, który miał miejsce podczas jednej z jej lekcji.

" Nauczycielka: O czym chciałbyś napisać?

Dziecko: O Jack’u.

Nauczycielka:: Oh? Kim jest Jack?

Dziecko: On jest moim przyjacielem.

Nauczycielka:: Oh, ok, powiedz mi coś o nim.

Dziecko: On nie żyje. "

" Miała wtedy około trzech lat i bardzo nie chciała iść spać. Zapytała mnie, dlaczego musi się już położyć. Odpowiedziałem: "Ponieważ jest późno i czas, by małe dziewczynki już spały". Wtedy wskazała palcem na puste miejsce w pokoju i zapytała: "A ta dziewczynka?" "

- opisuje swoją historię inna użytkowniczka.

Na koniec historia czteroletniej April, którą opowiedział jej kuzyn. Któregoś dnia przyłapał dziewczynkę na robieniu głupich min. Gdy zapytał, co robi, dziecko odpowiedziało, że naśladuje "panią z warkoczem".

" Pani wisi na swoim warkoczu i robi śmieszne miny. "

- odparła rozbawiona dziewczynka.

Niewidzialny przyjaciel, do którego dziecko mówi i z którym się bawi, u wielu rodziców budzi niepokój i wątpliwości co do tego, czy maluch rozwija się w sposób prawidłowy i czy aby na pewno wszystko jest w porządku. Jeśli dziecko nie unika kontaktów z rówieśnikami i nie jest agresywne, podobno nie ma powodów do obaw.

Źródło: reddit.com

