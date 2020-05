Osiedle Dudziarska mogłoby być inspiracją niejednego filmu grozy. Trzy zdewastowane bloki zlokalizowane są na warszawskiej Olszynce Grochowskiej na Pradze Południe. Kiedyś mieszkało tu 216 rodzin, dzisiaj, pomimo że w oknach wciąż wiszą firanki, a na dachach anteny satelitarne nie ma tu żywej duszy.

Przerażające miejsce na mapie Warszawy

Trzy bloki w szczerym polu. Każdemu, kto znajdzie się w pobliżu ciężko uwierzyć, że znajduje się w mieście. Z jednej strony znajduje się rezerwat krajobrazowo – historyczny Olszynka Grochowska, z drugiej mokradła, ruiny budynków, zdezelowane baraki, opuszczone i zaśmiecone ogródki działkowe. Nad osiedlem niebezpiecznie nisko biegną linie wysokiego napięcia.

Budynki "przyozdobione" są czarnymi kwadratami, które podobno w czasie projektowania bloków miały stanowić swojego rodzaju ozdobę i sprawić by budowle wyglądały bardziej nowocześnie. Najbliższymi niezdewastowanymi obiektami znajdującymi się w pobliżu osiedla jest bocznica kolejowa oddzielająca osiedle od reszty miasta, spalarnia śmieci i areszt śledczy znajdujący się za bardzo wysokim murem.

Przez ostatnie kilkanaście lat przerażające bloki były niemal odcięte od świata, a wszelkie drogi specjalnie prowadziły tak, żeby na Dudziarską nikt się nie zapuszczał.

Bloki jak z horroru w Warszawie

Opustoszałe lokale mieszkalne są zdewastowane. W części brakuje drzwi wejściowych i okien. Ze ścian wystają resztki instalacji sanitarnych i elektrycznych. Klatki i mieszkania pełne są śmieci, zepsutych sprzętów AGD, połamanych mebli i śladów po libacjach.

Miejsce to od wielu lat nazywane jest mianem "najgorszego adresu w Warszawie", "getta", "warszawskich slumsów", "kolonii karnej" czy "dzielnicy NO GO".

W tym przerażającym i zarazem smutnym miejscu trudno spotkać nawet osoby bezdomne. Ochroniarze pilnują, by nikt tu się nie pojawiał.

