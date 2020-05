Przerażające wideo. Setki pojazdów jechały po rozhuśtanym wiatrem moście

Silny wiatr rozhuśtał ogromny most. Ulica falowała pod kołami setek samochodów. Zobacz dramatyczne wideo!

Falujący na wietrze most z setkami pojazdów i ludzi

5 maja 2020 roku doszło do przerażającego wydarzenia. Na skutek silnego wiatru, jeden z chińskich mostów zaczął niepokojąco falować. Na moście znajdowały się setki pojazdów.

Do nieprawdopodobnej sytuacji doszło na moście "Humen" w Chinach w prowincji Guangdong na południu kraju. Pod wpływem ogromnych porywów wiatru obiekt zaczął falować. Nieprawdopodobne wideo z umieszczonych na moście kamer bardzo szybko obiegło cały świat:

Chińscy urzędnicy natychmiast zamknęli most "Humen". Przejazd tą drogą jest aktualnie niemożliwy ze względów bezpieczeństwa. Firma, która wybudowała obiekt, wzywa do zachowania spokoju i zaniechania paniki. Według budowniczych konstrukcja mostu jest przystosowana do dużych porywów wiatru i nie grozi zawaleniem.

Lokalne dane wskazują, że wiatr znajdował się pomiędzy poziomem 5 a 6, w 12-stopniowej skali Beauforta.

Nie jest to jednak pierwszy znany z historii incydent, kiedy most zachowuje się w ten sposób. Niestety jak dotąd wszystkie podobne zjawiska kończyły się tragicznie.

7 listopada 1940 roku w amerykańskiej Tacomie doszło do podobnego przypadku. Niestety wtedy most runął do wody, pociągając za sobą wiele ofiar. Katastrofa w Tacomie stanowi wzorcowy przykład znaczenia wpływu parcia wiatru na konstrukcję jako oddziaływania dynamicznego, które należy uwzględnić podczas projektowania konstrukcji tego typu.

