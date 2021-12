Przerażający finał tajemniczej sprawy sprzed 45 lat. Auto w rzece, a w nim ludzkie kości

Oficjalnie osoby zaginione nie są uznane za zmarłych, więc formalnie żyją, choć fizycznie ich nie ma. Rodziny latami szukają takich krewnych, jednak często poszukiwania kończą się tragicznie. Dokładnie tak, jak w tym przypadku.

Przerażający finał tajemniczej sprawy sprzed 45 lat

Student uniwersytetu Auburn, Kyle Clinkscales, był widziany ostatni raz 27 stycznia 1976 roku. 22-letni wówczas mężczyzna wyjechał z rodzinnego domu do odległego o 72 km kampusu i zaginął po drodze. Student prowadził Forda Pinto.

Przez kolejne lata rodzinie nie udało się odnaleźć młodego człowieka. Mężczyzna zniknął bez śladu. Przepadł również jego samochód wraz z przewożonymi w nim rzeczami. Śledczy zrobili wszystko, co w ich mocy, żeby znaleźć choćby ślad zaginionego chłopaka.

Kyle Clinkscales był jedynakiem, więc po śmierci jego rodziców sprawa odeszła nieco w zapomnienie. Aż do teraz. We wtorek 7 grudnia 2021 anonimowa osoba poinformowała służby, że w rzece przy drodze nr 83 w Alabamie w USA leży samochód. Mundurowi od razu udali się na miejsce i odkryli w rzece samochód, w którym znajdowały się ludzkie kości. Prócz nich w aucie znajdował się również portfel z dowodem osobistym.

Jak się okazało auto i dokumenty należały do poszukiwanego przez 45 lat studenta. Po analizie okazało się, że miejsce, w którym odnaleziono samochód jest oddalone tylko o kilka kilometrów od drogi, którą denat jechał z domu na uczelnię. Czy kości należą do zaginionego? Na to pytanie mogą odpowiedzieć tylko wnikliwe badania.

We wraku były też ludzkie kości. Śledczy sprawdzają, czy to szczątki zaginionego przed laty studenta. Ich przebadaniem zajmuje się biuro śledcze. Sprawę na pewno utrudni fakt, że student był jedynakiem, a jego rodzice zmarli kolejno w 2007 (ojciec) i 2021 (matka).

