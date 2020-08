Przerażający krater wciąga helikoptery. Czym jest syberyjska "Blizna Ziemi" [WIDEO]

Ziemia usiana jest ogromnymi kraterami po uderzeniach meteorytów. Jednak ludzie sami potrafią naznaczyć ją bliznami o podobnych rozmiarach. Syberyjska "Blizna Ziemi" robi niesamowite wrażenie i zwraca na siebie oczy całego świata.

Czym jest "Blizna Ziemi"?

Kopalnia Mirny na dalekiej Syberii w Rosji nosi niechlubne miano "Blizny Ziemi". Obiekt liczy 525 metrów głębokości i 1,20 km średnicy i jest często uważana za drugą pod względem wielkości dziurę w ziemi wykonaną przez człowieka, ustępującą tylko kopalni Bingham Canyon Mine w Utah, a jednocześnie jest najgłębszą, jaką kiedykolwiek wydrążono.

Największy odnaleziony tam w grudniu 1980 roku diament miał aż 342,5 karata i ważył 68 gramów. Szacuje się, że kopalnia rocznie przynosiła około 600 milionów dolarów.

Budowę tej niesamowitej kopalni zlecił Józef Stalin, gdy po II wojnie światowej blokowano ZSRR możliwość kupowania za granicą diamentów do celów przemysłowych. Przywódca polecił wtedy zbadać możliwości uruchomienia wydobycia we własnym kraju i w roku 1957 ruszyło wydobycie na masową skalę.

Po upadku ZSRR kopalnia przeszła w ręce prywatnego przedsiębiorstwa Ałrosa. Firma zaprzestała eksploatacji odkrywkowej w 2004 roku. Do 2011 roku w okolicach kopalni drążono chodniki, dochodząc do głębokości 1220 m. W 2011 roku kopalnia została całkowicie zamknięta. Dno opuszczonej kopalni zostało pokryte warstwą gruzu grubości 45 metrów i zalane wodą w celu ustabilizowania.

Przerażający krater na Syberii wciąga helikoptery

Nad kopalnią zakazano lotów śmigłowców, gdyż kilkakrotnie zostały one wessane przez tworzące się w kopalni prądy powietrzne. Wynika to z tego, że nad dziurą występują specyficzne prądy powietrzne, które mogą zasysać latające maszyny. W przeszłości doszło tam do kilku katastrof. Dostęp do kopalni jest ze względu na jej zamknięcie utrudniony, również wstęp do pobliskiego miasta wymaga specjalnej przepustki.

