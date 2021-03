Las to idealne miejsce, w którym można odpocząć wśród rozkwitającej przyrody. Można w nich aktywnie spędzić czas - biegać, spacerować czy jeździć na rowerze. Zupełnie inaczej jest z lasem Ruda Popioły w Łodzi, nazywanym najbardziej nawiedzonym miejscem w tej części Polski. Położony na obrzeżach Łodzi las kryje niejedną mroczną tajemnicę, a miejsce to jest równie tajemnicze co niebezpieczne.

Las Rudzki - nawiedzone miejsce czy tylko miejska legenda?

Las Ruda-Popioły to kompleks leśny o powierzchni 65 ha, położony w południowej części Łodzi, w granicach dzielnicy Górna. Charakterystyczne dla tego obszaru są ponad stuletnie sosny pospolite oraz stare wille, w tym jedna z najciekawszych architektonicznie – willa Klara, będąca niegdyś własnością łódzkiego przemysłowca Kindermanna. Las podzielony jest na fragmenty ogólnie dostępne, oraz prywatne o ograniczonej dostępności, gdzie znajdują się domy letniskowe z przełomu XIX i XX wieku. Jak twierdzą niektórzy, jest to najbardziej nawiedzony las w tej części Polski..

Przerażające historie o lesie Ruda Popioły

Pierwsza z mrocznych historii pochodzi z okresu II wojny światowej. W willi należącej do łódzkiego fabrykanta – Steigerta wojska niemieckie stworzyły noclegownię dla swoich robotników. Gdy wycofały się z Łodzi, willa stała się miejscem zbiorowego mordu. Zginęło tam mnóstwo ludzi, a legendy głoszą, że od tego czasu dom jest nawiedzony.

Historia o zaginionych dzieciach pochodzi z czasów powojennych. Podobno grupka dzieci wyszła z nauczycielką na spacer po lesie i nigdy z niego nie wróciła. Kilka lat później podobnie stało się z kobietą, która postanowiła skrócić sobie drogę z pracy do domu, idąc właśnie przez ulicę Popioły. Kobieta nie odnalazła się po dziś dzień.

Jak twierdzą internauci, wiele osób ma bardzo złe doświadczenia związane z tym miejscem. Podobno w lesie słychać płacz dzieci i można poczuć zapach gnijącego mięsa. Las często wydaje się również nieprzyjazny odwiedzającym, którzy czują czyjąś obecność za plecami i czasem nawet "zatrzymują się w czasie". Po sieci krąży też historia kobiety, która przejeżdżała tak rowerem. Obok jednej z opustoszałych willi, zauważyła podejrzanego mężczyznę. Kobieta twierdzi, że oczy mężczyzny były całkowicie białe i nie było w nich źrenic. Inna z historii dotyczy pary, która wybrała się w okolice lasu samochodem. Z ich relacji wynikało, że nagle coś zaczęło poruszać ich samochodem na boki, aż koła odrywały się od ziemi.

Innym, równie przerażającym miejsce na mapie Polski jest szczyt Wysoki Kamień w Górach Bardzkich. Odnotowano tam aż osiem przypadków zaginięć. Swoje obrzędy odprawiali tu Celtowie i szwedzkie oddziały SS. Jakie tajemnice kryje to przerażające miejsce?

Również Bromierzyk przez wielu mieszkańców regionu Puszczy Kampinoskiej uważany jest za nawiedzoną miejscowość. Jak twierdzą mieszkańcy sąsiednich miejscowości, straszyło tam od zawsze, zaś legendy o niewyjaśnionych zjawiskach w okolicy przekazywane były z pokolenia na pokolenie od niepamiętnych czasów.

